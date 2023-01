Ukraina luure: riigi pinnal on üle 300 000 Vene sõduri

Oluline teisipäeval kell 14.45:

Budanov: Ukrainas sõdib 326 000 Vene sõdurit

Ukraina sõjaväeluure juhi Kõrõlo Budanov kinnitas intervjuus The Washington Postile, et Ukrainas sõdib praegu ligikaudu 326 000 Vene sõdurit. Budanovi sõnul on Venemaa eesmärgiks sel aastal enama territooriumi okupeerimine Donetski ja Luhanski oblastites. Uut pealetungi läbi Valgevene Ukraina sõjaväeluure juht ei usu.

Kõrõlo Budanov kinnitas Washington Postile, et Ukraina peab tegema kõik võimaliku, et saada Krimm suveks tagasi. Budanov ei usu, et Venemaa president Vladimir Putin kasutaks Krimmi pärast tuumarelva ning nimetas sellist juttu hirmutamistaktikaks.

Budanov oli lehe väitel üks ainsaid Ukraina kõrgeid riigiametnikke, kes uskus Venemaa rünnakut Kiievile. Sama prognoosisid enne täieulatuslikku kallaletungi Ukrainale ka USA ning Briti allikad. Ukraina poliitiline ja sõjaline juhtkond uskus tollal, et Venemaa sõjaline rünnak piirdub riigi isaosaga, mitte ei tule kolmest suunast korraga.

Ukraina õhuvägi tahab juurde kuni 200 moodsat hävituslennukit

Ukraina õhuväe esindaja Juri Ignat ütles Prantsuse telekanalile La Chaine, et Ukraina tahab riigi õhuruumi kaitseks kuni 200 moodsat hävituslennukit, vahendas Ukrainska Pravda. Ignati sõnul peab Ukraina oma iganenud eri tüüpi lennukid asendama uue mitmerollilise hävituslennukiga. Õhuväe esindaja sõnul võib selleks lennukiks olla F-16.

Juri Ignat rõhutas, et lennukeid on vaja nii palju, kuna Ukraina on pindalalt üks suurimaid riike Euroope, mille õhuruumi on vaja kaitsta nii rahu kui ka sõja ajal. Ukraina õhuväe esindaja kinnitas, et vaenlase lennukeid on praegu arvuliselt Ukraina õhuväest viis kuni kuus korda rohkem.

Bideni sõnul ei saada USA Ukrainale hävituslennukeid

USA president Joe Biden ütles esmaspäeval, et riik ei saada Ukrainasse Ameerikas toodetud hävitajaid.

Ajakirjanik uuris Bidenilt, kas USA võib saata Ukrainale hävituslennukid F-16. "Ei," vastas Biden, vahendas CNN.

USA rahvusliku julgeoleku nõukogu esindaja John Kirby kaitses hiljem Bideni administratsiooni otsust mitte saata Ukrainasse hävitajad. Kirby tõi välja, et USA saadab Ukrainasse palju sõjatehnikat, sealhulgas Abramsi tankid, vahendas CNN.

"Ma võin öelda, et saadetakse palju võimekust, mis jõuab kohale järgmiste nädalate ja kuude jooksul. Selline võimekus on ülioluline, et aidata ukrainlastel võidelda nüüd talvel ja ka sellistes lahingutes, mis tulevad kevadel," ütles Kirby.

Ukraina soovib eelkõige USA päritolu F-16 või F-15 hävituslennukeid, kuid Kiiev tunneb huvi ka prantslaste Rafale, Saksa Tornado ja rootslaste Gripeni vastu. F-16 lennukit on aga märksa suuremas koguses toodetud. Sõltumatu sõjandusblogi Oryx andmetel on Ukraina õhuvägi alates 24. veebruarist kaotanud tõendatult 57 lennukit, millest 56 on sõjategevuses hävinud.

USA saatis Ukrainasse teele lahingumasinad Bradley

USA teatas, et toimetavad Ukrainale esimese partii lahingumasinaid Bradley. 60 lahingumasinat lahkus eelmisel nädalal Lõuna-Carolina osariigis asuvast North Charlestoni linnast.

"Bradley on võimas sõiduk, mida me ukrainlastele pakume. See suurendab loodetavasti nende võimekust lahingutandril edasi liikuda ja kaotatud alad tagasi vallutada," ütles USA armee ohvitser Rebecca D'Angelo.

Bradley on masin, kus on peal 25 mm pearelv ja TOW tankitõrje raketid. Kokku saadab USA Ukrainasse 109 sellist sõjamasinat. USA annab Ukrainale ka 90 Strykeri lahingumasinat.

Oslo: Norra saadab Leopardi tankid Ukrainasse nii kiiresti kui võimalik

Norra kaitseminister Bjorn Arild Gram kinnitas, et riik saadab Ukrainale Leopard 2 tankid ja teeb seda nii kiiresti kui võimalik. Norral on 36 Leopard 2 tanki, vahendas The Kyiv Independent.

ISW: Venemaa armee valmistub pealetungiks Ukraina vägede vastu

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) teatel pole Venemaa veel kõiki reserve ära kulutanud ja tugevdab oma armeed Donbassis. ISW hinnangul plaanib Venemaa järgmist suuremat pealetungi Ukraina vastu.

ISW toob välja, et 30. jaanuaril ütles ka NATO peasekretär Jens Stoltenberg, et pole märke, et Venemaa valmistub läbirääkimisteks. Stoltenberg märkis, et Venemaa jätkab laskemoona ja relvade hankimist. Moskva ostab sõjalist varustust Põhja-Korealt ja Iraanilt. ISW tõi samuti välja, et Venemaa ja Iraan suurendavad omavahelist koostööd. ISW teatas juba varem, et Vene väed plaanivad alustada pealetungi Luhanski oblastis.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 850 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas teisipäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 127 500 (võrdlus eelmise päevaga +850);

- tankid 3201 (+0);

- jalaväe lahingumasinad 6378 (+9);

- lennukid 293 (+0);

- kopterid 284 (+0);

- suurtükisüsteemid 2197 (+1);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 454 (+1)

- õhutõrjesüsteemid 221 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 1951 (+4);

- tiibraketid 796 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 5048 (+7);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 200 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.