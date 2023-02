Hollande'i sõnul on Putin radikaalselt ratsionaalne juht

Prantsusmaa endine president Francois Hollande andis intervjuu veebiväljaandele Politico, kus kommenteeris ka Venemaa sõjalist tegevust Ukrainas. Tema sõnul on Vladimir Putin radikaalselt ratsionaalne juht, kes eeldab, et lääs väsib Ukraina toetamisest ja hakkab pidama Moskvaga läbirääkimisi.

Politico uuris Prantsuse endiselt presidendilt, kas Putin võib Venemaa sõjalist tegevust laiendada Ukrainast väljapoole.

"Putin on radikaalselt ratsionaalne inimene või ratsionaalselt radikaalne isik. Tal on omad arutluskäigud ja selles raamistikus on ta valmis kasutama jõudu. Ta mõistab ainult sellist jõu dünaamikat, mida me suudame talle vastu panna," ütles Hollande.

Hollande'i sõnul panustab Putin sellele, et lääs ei jaksa lõpuks enam Ukrainat toetada. Ida-Euroopa riigid leiavad , et Prantsusmaa ja Saksamaa ei anna Ukrainale piisavalt palju sõjalist abi. Hollande'i sõnul toetuvad Euroopa Liidu (EL) põhja- ja idapoolsed riigid oma julgeoleku tagamisel USA-le.

"Need riigid, Baltimaad, skandinaavlased, on seotud USA-ga. Nad näevad, et Ameerika on nende kaitsekilp. Kuni tänaseni on USA president näidanud üles solidaarsust ja täitnud oma rolli Atlandi-üleses liidus," ütles Hollande.

Hollande hoiatas, et Ameerika võib oma toetust Euroopale vähendada, kui USA-s tuleb võimule mõni teine president.

Washington kuulutas hiljuti välja inflatsiooni vähendamise seaduse (IRA) ja Pariis muretseb, et see seadus vähendab Euroopa ettevõtete konkurentsivõimet. Prantsuse president Emmanuel Macron tahab nüüd , et Brüssel kehtestaks Euroopas sarnase seaduse. IRA seadust kommenteeris ka Hollande.

"IRA juures avastab Prantsusmaa, et tema Euroopa partneriteks on liberaalsed valitsused. Kui räägite riigiabi juttu hollandlastele või skandinaavlastele, siis nad leiavad, et tegemist on millegi sellisega, mis on vastuolus Euroopa aluslepingutega," ütles Hollande.

Hollande oli Prantsusmaa president aastatel 2012-2017. Venemaa vallutas 2014. aastal Krimmi poolsaare. Hollande pidas siis Putiniga ka läbirääkimisi. Nendel läbirääkimistel osales siis veel ka Saksa endine kantsler Angela Merkel.