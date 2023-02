ERR Brüsselis: Kiievi tippkohtumise keskmes oli Ukraina lootus liituda EL-iga

Reedese tippkohtumise teema oli Ukraina lootus Euroopa Liiduga liitumiseks.

"Tänane tippkohtumine on kindlalt näidanud, et meie integreerumine Euroopa Liiduga on pöördumatu ning sellel on eurooplaste täielik toetus. Sel aastal võime veelgi kiirendada liitumisprotsessi ning see oli üks tänase kohtumise teemasid," ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

Kuigi Ukraina president ja peaminister on rääkinud, et liitumisprotsess võiks alata sel või järgmisel aastal, on see ebarealistlik. Avalikult Euroopa Liidu juhid seda aga välja ei ütle.

"Ukraina tulevik on Euroopa Liidus. Ukraina inimesed, te olete teinud kindla valiku vabaduse, demokraatia ja õigusriigi suunas. Ja meie Euroopa Liidus oleme teinud selge otsuse: teie tulevik on meiega, meie ühises Euroopa Liidus," sõnas Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja Charles Michel.

"Fakt, et meie oleme siin Ukraina ja Euroopa Liidu 24. tippkohtumiseks, keset sõda, ja meie ehitame, arutame ning arendame Ukraina tulevikku Euroopa Liidus, ütleb rohkem kui tuhat sõna," rääkis Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.

Tähtaega läbirääkimiste alustamiseks pole paika pandud.

Küll aga hakkab selguma Euroopa Liidu kümnes sanktsioonidepakett, mis soovitakse vastu võtta täiemahulise sõja esimeseks aastapäevaks. Selle maht on kümme miljardit eurot.

"Plaan on taas keskenduda tehnoloogiale, mida Venemaa sõjamasin ei tohiks saada kasutada. Teisisõnu vaatame sügavamale komponentidesse, mida kasutati droonides, et Venemaal poleks mingit ligipääsuvõimalust neile tehnoloogiatele," ütles von der Leyen.