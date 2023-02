Sikkut: Ryanair ei löönud ust kinni

Majandus- ja taristuminister Riina Sikkut (SDE) ütles, et lennujaamatasusid tuleb tõsta sellepärast, et Tallinna lennujaam saaks investeerida näiteks automaatsetesse väravatesse, kus inimesed ei peaks oma sülearvuteid või vedelikke eraldi välja võtma.

Sikkut rääkis "Terevisioonis", et lennujaam ei ole tasusid 14 aastat tõstnud ning kui soovitakse teha investeeringuid, siis tuli ühel hetkel selline otsus teha.

"Minul majandusministrina on kõige tähtsam ülesanne tasakaalustada lühiajalist ja pikka perspektiivi. Lühiajaliselt on muidugi kahju, et näiteks Billundi ja Nürnbergi lennud lähevad kinni. Aga pikas perspektiivis, ei ole lennujaam 14 aastat tasusid tõstnud. Ja kui on prognoositav kahjum lennundustegevusteks, siis ei ole võimalik investeeringuid teha. Investeeringuid näiteks automaatväravatesse, et inimesed ei peaks sülearvuteid ja vedelikke välja võtma," selgitas Sikkut.

Minister ütles, et hinnatõus kolm eurot reisija kohta ei pane tal "punast tuld" põlema. "Ega Ryanair ei löönud tagantkätt ust kinni ega lahkunud Eestist," sõnas Sikkut.

Ryanair otsustas sulgeda kevadest seitse liini Tallinnast ning tõi selle põhjuseks Tallinna lennujaama otsuse tõsta lennujaama tasusid 33 protsendi võrra. Ryanair esitas ka konkurentsiametile kaebuse lennujaamatasude tõstmise vaidlustamiseks. Sikkuti sõnul teeb konkurentsiamet otsuse aprilli lõpuks.

Küsimusele, kas on mõtet tõsta lennujaamatasusid ja investeerida moodsatesse lahendustesse, kui see toob kaasa olukorra, kus lennufirmad sulgevad liine, vastas Sikkut, et ei lennujaam ega riik selliste valikute ees tegelikult ei seisa.

"Jah, lennujaama tasud peavad olema konkurentsivõimelised. Aga siin otsustas ettevõte (Ryanair - toim) oma vähem tasuvad liinid kinni panna. Ka mul on kodanikuna kummaline vaadata, kuidas otselendude sihtkohad pidevalt muutuvad. Aga see eesmärk ei ole kuhugi kadunud, et meil riigina oleks ühendused strateegiliselt olulistesse kohtadesse ja et meil oleks võimalikult palju otselende," märkis Sikkut.

Minister ütles, et lennujaama tasude määrade rakendamine on palju mitmekesisem teema kui 30 protsenti tõusu kõigi jaoks.

"Seda, kas vähemtasuvad liinid oleks jätkanud madalamate tasudega, seda kindlust pole. Odavlennufirmad optimeerivad ju kõvasti ja küsivad reisijalt tasu iga liigutuse eest. Küsimus on, kui palju me riigina saame subsideerida seda, et vastata teatud lennufirmade ootustele."

Sikkut avaldas arvamust, et Tallinna lennujaama tasud ei ole kõrged ja nii see jääb ka edaspidi. Kuid see ei saa tähendada, et need tasud oleksid null, sest siis ei oleks võimalik lennujaamal investeerida.