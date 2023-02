Ukraina president Volodõmõr Zelenski tegi kolmapäeval järjestikused ette teatamata riigivisiidid Ühendkuningriiki ja Prantsusmaale ning suundub neljapäevaks Brüsselisse. Prantsusmaa president Emmanuel Macron lubas kolmapäeva õhtul, et Prantsusmaa aitab Ukrainal selle sõja võita. Suurbritannia lubas Ukrainale nimetamata jäänud pikamaa relvi ja muud sõjatehnikat. Saksamaa korraldab järgmisel nädalal "tankikohtumise" Ukrainale lääneriikide päritolu tankide saatmise arutamiseks.

Oluline neljapäeval, 9. veebruaril kell 06.06:

- Macron: Prantsusmaa aitab Ukrainal selle sõja võita;

- Zelenski osaleb neljapäeval Euroopa Liidu tippkohtumisel;

- Zelenski: britid lubasid anda Ukrainale pikamaa relvastust;

- Saksamaa korraldab järgmisel nädalal "tankikohtumise" Ukrainale tankide saatmise arutamiseks;

- Portugal saadab Ukrainale kolm Leopard 2 tanki.

Macron: Prantsusmaa aitab Ukrainal selle sõja võita

Prantsusmaa president Emmanuel Macron lubas kolmapäeva õhtul, et Prantsusmaa seisab kindlalt Ukraina selja taga. "Venemaa ei tohi seda sõda võita. Kuniks Venemaa jätkab oma rünnakut, siis me jätkame kohanemist ning anname vastavalt sõjalist abi Ukraina tuleviku tagamiseks," ütles Macron kohtumisel Ukraina president Volodõmõr Zelenski ja Saksa kantsleri Olaf Scholziga Pariisis.

Emmanuel Macron lisas, et Prantsusmaa aitab kindlameelselt Ukrainal sõja võta ning enda legitiimsed õiguseid taastada, vahendas The Kyiv Independent.

Zelenski osaleb neljapäeval Euroopa Liidu tippkohtumisel

Ukraina president Volodõmõr Zelenski on neljapäeval Brüsselis ning kohtub selle käigus mitmete Euroopa Liidu liikmesriikide liidritega. Suure tõenäosusega on jututeemade keskmes Ukrainale antav täiendav relvaabi.

Volodõmõr Zelenski tegi kolmapäeval üllatusvisiidi Londonisse, mille raames kohtus Ukraina president Briti peaministri Rishi Sunakiga, pidas parlamendile kõne ning kutsus britte üles andma Ukrainale hävituslennukeid. Zelenski suundus seejärel Pariisi kohtuma Saksamaa kantsleri Olaf Scholzi ning Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroniga. Prantsusmaa ja Saksamaa liidrid lubasid mõlemad Ukrainat jätkuvalt toetada.

Ühe prantsuse diplomaadi kinnitusel arutas Ukraina president Saksa ja Prantsuse liidritega Ukraina pikaajalisi sõjalisi plaane ning relvastusvajadusi, teatas Politico.

Prantsusmaa on hiljuti andnud Ukrainale 12 Caesar iseliikursuurtükki ning kinnitanud, et hävituslennukite saatmine Ukrainale pole välistatud. Kuna Prantsusmaa loobub samm-haaval Mirage 2000 kasutamisest, siis oleks nende lennukite andmine üks võimalus.

Zelenski: britid lubasid anda Ukrainale pikamaa relvastust

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas, et Suurbritannia lubas saata Ukrainale veel suures kogus soomukeid, pikamaa relvi ning samuti asuvad britid Ukraina piloote välja õpetama.

Volodõmõr Zelenski kinnitas, et tegu on selge signaaliga nii Ukrainale kui ka Ühendkuningriigile, et minnakse koos edasi raskel teel võiduni. Ukraina president allkirjastas Londoni visiidi raames Briti peaministri Rishi Sunakiga Londoni deklaratsiooni, mis peaks süvendama kahe riigi vahel toimivat partnerlust, teatas Ukrainska Pravda.

Briti peaminister Rishi Sunak ja Ukraina president Volodõmõr Zelenski, taamal Briti Challenger 2 tank Autor/allikas: Ukraina presidendi kantselei/www.president.gov.ua

Saksamaa korraldab järgmisel nädalal "tankikohtumise" Ukrainale tankide saatmise arutamiseks

Saksa kaitseminister Boris Pistorius teatas kolmapäeval, et järgmisel nädalal korraldatakse tankikohtumine, mille käigus Saksamaa, Poola ja Ukraina esindajad arutavad lääneriikide tankide tarneid Ukrainale. Kohtumisele kutsutakse ka teised liitlasriigid, kes on väljendanud huvi saata enda Leopard 2 tanke Ukrainale, vahendas The Kyiv Independent.

Portugal saadab Ukrainale kolm Leopard 2 tanki

Portugali peaminister Antonio Costa kinnitas kolmapäeval, et riik saadab Ukrainale kolm Leopard 2 tanki. Reutersi teatel kinnitas Portugal tankide saatmise kui olid pidanud kõnelusi Saksamaaga, et saada vajalikud varuosad Leopardite remondiks.

Eraldiseisvalt teatas Bloomberg, et Saksamaa on mures kas mitme riigi peale suudetakse ikkagi lubatud 62 Leopard 2 tanki Ukrainale saata. Seda eelkõige just teiste riikide pärast, keda Berliin nüüd survestab.