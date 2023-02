Coop Pank sai 2022. aastal 20 miljonit eurot puhaskasumit

Coop Panga klientide arv kasvas eelmisel aastal 32 400 võrra (+28 protsenti) ja ulatus aasta lõpuks 147 000-ni. Neist 66 800 olid aktiivsed arveldajad, kelle hulk kasvas aastaga 15 800 võrra (+31 protsenti). Uutest klientidest olid 29 400 erakliendid ja 3000 ärikliendid. Uute klientide arv on igal aastal kasvanud: 2017. aastal liitus Coop Pangaga 5000, 2018. aastal 9000, 2019. aastal 19 000, 2020. aastal 23 000 ja 2021. aastal 27 900 uut klienti.

2022. aasta lõpu seisuga ulatus Coop Panga hoiuste maht 1,5 miljardi euroni, kasvades aastaga 409 miljoni euro võrra (+37 protsenti). Nõudmiseni hoiused kasvasid aastaga 39 protsenti ja tähtajalised hoiused 36 protsenti. Panga finantseerimiskulu püsis sarnaselt eelmisele aastale 0,7 protsendi tasemel. Panga hoiuste turuosa kasvas aastaga neli protsenti pealt 5,5 protsenti peale.

Coop Panga laenuportfell ulatus 2022. aasta lõpu seisuga 1,3 miljardi euroni, kasvades aastaga 347 miljoni euro võrra (+36 protsenti). Ärilaenu portfell kasvas 154 miljonit eurot (+36 protsenti) ja kodulaenu portfell 143 miljonit eurot (+39 protsenti). Liisingu portfell kasvas aastaga 32 miljonit (+32 protsenti) ja tarbimisfinantseerimise portfell kasvas 19 miljon eurot (+28 protsenti). Panga laenude turuosa kasvas aastaga 4,5 protsenti pealt 5,5 protsendi peale.

Panga netotulud ulatusid 2022. aastal 55 miljoni euroni, kasvades aastaga 15,4 miljonit eurot (+39 protsenti). Panga tegevuskulud ulatusid 27 miljoni euroni, kasvades aastaga 4,7 miljonit eurot (+21 protsenti). Tegevuskuludest moodustasid suurima osa personali-, IT- ja turunduskulud.

Coop Panga puhaskasum oli 2022. aastal 20,4 miljoni eurot, kasvades aastaga 51 protsenti. Panga kulu-tulu suhe langes aastaga 57 protsendi pealt 50 protsendi tasemele ja omakapitali tootlus tõusis 12,9 protsendi pealt 16,8 protsendi tasemele.

Coop Panga juhatuse esimehe Margus Rinki sõnul õnnestus pangal vaatamata väljakutseid pakkunud majanduskeskkonnale kasvatada juba kuuendat tegutsemisaastat järjest ärimahte ligi 40 protsenti ning jätkata kasvustrateegia elluviimist.

"Täitsime eelmisel aastal kõik endale seatud eesmärgid ja investorile antud lubadused. Meie strateegiline eesmärk on 2027. aasta alguseks kasvatada panga turuosa Eestis 10 protsendini, laenuportfell vähemalt kahe miljardi euroni ja jõuda seeläbi positsioonile, kus iga kümnes eestimaalane arveldab Coop Pangas – see tähendab vähemalt 150 000 arveldavat klienti," lausus Rink.

Rink tõi ka välja, et kuigi sõda, tarneraskused ja inflatsioon suurendasid aasta jooksul nii eraklientide kui ettevõtete ebakindlust tulevikus osas, püsis finantseerimistoodete nõudlus Coop Pangas kõrge kuni sügiseni, mil uute laenutaotluste arv hakkas vähenema.

Coop Pangal oli 31. detsembri seisuga 36 045 aktsionäri, aastaga lisandus 8200 aktsionäri.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 147 000 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused inimeste kodu lähedale. Panga strateegiliseks aktsionäriks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 320 kauplust.