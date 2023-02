Erakondade toetused valimisringkondades

Kaardile klikkides on võimalik näha erakondade toetusi konkreetses ringkonnas. Oluline on siiski märkida, et väiksemates valimisringkondades, nagu näiteks Lääne-Virumaa või Ida-Virumaa, oli valim väiksem ja seetõttu ka veapiir suurem.

Valimisringkonnas nr 1 (Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa) on liider Reformierakond 29 protsendiga ja teisel kohal Keskerakond 23 protsendiga. Järgnevad üsna võrdselt Eesti 200, SDE ja EKRE.

Valimisringkonnas nr 2 (Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa) on esikohal Keskerakond 33 protsendiga, mis on loogiline arvestades, et seal kandideerib Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart. Teisel kohal on Reformierakond 27 protsendiga. EKRE on selles ringkonnas kolmandal positsioonil.

Valimisringkonnas nr 3 (Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa) on suurima toetusega Reformierakond (36 protsenti), millele järgnevad Keskerakond (22 protsenti) ja EKRE (13 protsenti).

Valimisringkonnas nr 4 (Harju- ja Raplamaa) on selge liider Reformierakond ligi 43 protsendiga. Eesti suurimas valimisringkonnas kandideerib ka Reformierakonna juht Kaja Kallas. EKRE on selles ringkonnas kindlal teisel positsioonil (17 protsenti) ja Eesti 200 kolmas (13 protsenti) ja Keskerakond alles neljas.

Valimisringkonnas nr 5 (Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa) domineerib samuti Reformierakond (ligi 41 protsenti), millele järgneb EKRE (21 protsenti). Kolmandal-neljandal positsioonil on SDE ja Eesti 200.

Valimisringkonnas nr 6 (Lääne-Virumaa) on esikohal EKRE (31 protsenti), millele järgnevad Reformierakond ning üsna võrdse toetusega Keskerakond ja Isamaa.

Valimisringkonnas nr 7 (Ida-Virumaa) on sisuliselt võrdse toetusega juhtimas Reformierakond ja Keskerakond. Keskerakonna toetust mõjutab Yana Toomi teine positsioon nimekirjas ja Mihhail Stalnuhhini kandideerimine üksikkandidaadina.

Valimisringkonnas nr 8 (Järva- ja Viljandimaa) on esikohal EKRE 29 protsendiga. Järgnevad Reformierakond (22 protsenti) ja Isamaa (16 protsendiga). Isamaa jaoks on see suurima toetusega ringkond, mis on seletatav erakonna esimehe Helir-Valdor Seederi kandideerimisega seal.

Valimisringkonnas nr 9 (Jõgeva- ja Tartumaa) juhib Reformierakond 29 protsendiga, kuid kaugele maha ei jää EKRE (24 protsenti).

Valimisringkonnas nr 10 (Tartu linn) on traditsiooniliselt tugevaim Reformierakond (37 protsenti). Sama kindel on EKRE teine positsioon (21 protsenti), millele järgnevad üsna võrdselt Eesti 200 ja Isamaa. Keskerakonna jaoks on aga Tartu linn praeguse seisuga selgelt kõige nõrgem ringkond.

Valimisringkonnas nr 11 (Võru-, Valga- ja Põlvamaa) on EKRE ja Reformierakonna toetused sisuliselt võrdsed (26 protsenti). Selles valimisringkonnas koguvad oma suurima toetuse sotsid (ligi 14 protsenti).

Valimisringkonnas nr 12 (Pärnumaa) juhib Reformierakond (32 protsenti) EKRE ees (25 protsenti). Järgnevad Keskerakond ja Isamaa.