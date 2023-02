Türgis ja Süürias on maavärina ohvrite arv tõusnud üle 37 000 ning otsingu- ja päästetööd jätkuvad.

Nädal pärast tugevaid maavärinaid said päästjad Türgis kätte veel inimesi, kes olid rusude vahel ellu jäänud.

ÜRO abikoordinaatori sõnul hakkab päästefaas lõppema ning tähelepanu tuleb hakata pöörama peavarjule, toidule, hariduse andmisele ja psühhosotsiaalsele abile.

Süürias on valitsusvastaste kontrollitavas piirkonnas olukord halvem kui keskvõimu territooriumitel. ÜRO teatel tekitab probleeme ka see, et Türgi ja Süüria vahel ei ole avatud ühe piiripunkti kõrvale teisi, mille kaudu saaks abi kohale toimetada.

"ÜRO teeb kõik, mis vaja, et selles kriisis Süüria rahvast toetada. Rõhutasime vajadust töötada kõikidel aladel Süürias ning mul oli hea meel kuulda Süüria valitsuse kinnitusi, et nüüd nad toetavad meie tööd kogu Süürias. Nagu teame, on eraldi väljakutse olnud abi toimetamine riigi loodeossa kohe pärast maavärinat," ütles ÜRO Süüria erisaadik Geir Pedersen.