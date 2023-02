Norstati reitingud: EKRE edu Keskerakonna ees kahanes veel

Viimaste küsitlustulemuste põhjal on suurim toetus endiselt Reformierakonnal. Nädalaga on taas vähenenud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) ja Keskerakonna vahe, selgub MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti küsitlusest.

Reformierakonna toetus langes küsitluse järgi viimase nelja nädala arvestuses 29,7 protsendile, nädal varem oli see 30,6 protsendi juures. Teisel ja kolmandal kohal oleva EKRE ja Keskerakonna toetus on vastavalt 21 ja 19,8 protsenti.

Reformierakonna edu EKRE ees on 8,7 protsendipunkti. EKRE edu kolmandal kohal oleva Keskerakonna ees on kahanenud 1,2 protsendipunktini.

Esikolmiku järel toetab erakonda Eesti 200 11 protsenti vastajatest, Sotsiaaldemokraatlikku erakonda 7,2 protsenti ning Isamaad 7,1 protsenti. Eestimaa Rohelisi toetab 1,6 protsenti ning Parempoolseid 1,5 protsenti vastanuist.

Parlamendi koalitsioonierakondi toetab kokku 44 ja opositsioonierakondi 40,8 protsenti vastajatest.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 17. jaanuarist 13. veebruarini ning kokku küsitleti 4000 valimisealist Eesti Vabariigi kodanikku. Küsitluse maksimaalne statistiline viga on 1,55 protsenti.