Austin lubas Eestile vankumatut toetust julgeoleku tagamisel

USA jätkab ilma tingimusteta Eesti julgeoleku tagamisse panustamist ning hea näide sellest on USA vägede ja HIMARS-i raketisüsteemide jätkuv kohalolu Eestis, ütles Eesti visiidile viibiv USA kaitseminister Lloyd Austin.

USA on vankumatult pühendunud Balti liitlaste vabaduse ja suveräänsuse toetamisele, ütles Austin.

"Lubage ma teen ühe asja väga selgeks: USA on pühendunud oma Balti liitlaste vabaduse ja suveräänsuse kaitsmisele, "lausus ta.

Austin lisas, et Venemaa sissetung Ukrainasse näitab, et vabadust ei saa võtta loomulikuna ning Eesti teab seda oma ajaloost väga hästi.

Austin tunnustas Eestit ka selle eest, et suhtes SKT-sse on Eesti andnud Ukrainale rohkem sõjalist abi kui ükski teine riik.

Austini sõnul on USA täitnud oma Baltimaadest liitlastele antud lubadusi. Ta tõi näiteks kohtumise Eesti kaitseministriga vahetult enne Venemaa sissetungi algust pea aasta tagasi, kus lubas, et päev pärast Venemaa sissetungi tulevad USA sõdurid Eestisse. "Ja me tegime seda," lausus ta.

Nii Pevkur kui ka Austin naasid kolmapäeval NATO kaitseministrite kohtumiselt, kus kõne all oli Ukraina toetamine ning NATO heidutus- ja kaitsehoiaku tugevdamine, sealhulgas uued regionaalsed kaitseplaanid ja võimete ning varustuse eelpaigutamine NATO idatiivale.

Kallas tänas Austinit Ukraina toetamise eest

Austiniga kohtus ka peaminister Kaja Kallas, kohtumisel arutati Ameerika Ühendriikide tugevdatud kohaolu Eestis, NATO heidutus- ja kaitsehoiaku tugevdamist ning Ukraina toetamist.

"Tänasin kaitseminister Austinit tema ja Ameerika Ühendriikide töö eest Ukraina toetamisel ning NATO tugevdamisel. Meie kahepoolne kaitsekoostöö ja nende kohaolu siin on võtmetähtsusega Eesti ja alliansi julgeoleku tagamisel, Venemaa heidutamisel ja sealt lähtuvatele ohtudele vastu seismisel," ütles Kallas pärast kohtumist.

Kallas tutvustas Austinile ka Euroopa Liidu riigi- ja valitsusjuhtidega arutatud ideed ühiselt korraldatud kaitsehangetest Ukraina toetuseks. "Loodan, et saame peagi sellega Euroopa Liidus edasi liikuda," lisas Kallas.

Ameerika Ühendriikide kaitseminister Austin tunnustas Eestit tähelepanuväärse, ligi kolme protsendini SKT-st tõusnud kaitsekulutuste eest ning Eesti rolli eest Ukraina toetamisel ja sõjapõgenike vastuvõtmisel. Kohtumisel nõustuti, et demokraatlik maailm on olnud suurepärane meeskond Ukraina toetamisel.

Lisaks peatuti alates 16. detsembrist 2022 Eestis viibivate Ameerika Ühendriikide kergjalaväekompanii ning HIMARS-i mitmikraketiheitjate üksuse kohaolul, kes siin teevad koostööd Eesti kaitseväega diviisi arendamisel lähtudes 2022. aasta NATO Madridi tippkohtumisel sõlmitud kokkulepetest.

Järgnevatel aastatel investeerib Eesti Ühendriikidelt julgeolekuabina saadud 140,5 miljonit dollarit pikamaa kaudtulevõime arendamiseks, hankides mitmikraketiheitjad HIMARS.

Eelmise aasta lõpust teenib Võrus USA jalaväeüksus, mis harjutab koos 2. jalaväebrigaadi üksustega. Samuti siirsid Ühendriigid rotatsiooni korras Eestisse HIMARS mitmikraketiheitjate üksuse koos juhtimisvarustuse ja süsteemidega. Eestisse saabunud Ühendriikide üksused osalevad koos Eesti kaitseväega ühistel õppustel, et suurendada koostegevusvõimet. Ministrite kohtumise järel kohtus kaitseminister Austin ka viie Eestis teeniva USA ja viie Eesti kaitseväelasega.

Ameerika Ühendriikide täiendavate üksuste ja võimete siirmisest Balti riikidesse teatas president Joe Biden eelmisel suvel Madridis aset leidnud NATO tippkohtumisel.