Türgi võib ratifitseerida Soome ja Rootsi NATO liitumistaotlused eraldi

Soome ja Rootsi liitumisküsimuse tõstatas taas neljapäeval Türgis viibinud NATO peasekretär Jens Stoltenberg.

"Ma usun endiselt, et on aeg ratifitseerida nii Soome kui ka Rootsi liitumistaotlused. Teie loal ütleksin veel, et ma mõistan täielikult, et Türgil on õigustatud julgeolekumured. Ükski NATO liige pole kannatanud terrorirünnakute all rohkem kui Türgi. See on põhjus, miks terrorism on tähtis osa juulis kokku lepitud kolmepoolses memorandumis. Seepärast on võitlus terrorismiga üks NATO peamisi ülesandeid. Ma usun ka, et kui Soome ja Rootsi on liidus, tugevdab see tõsiselt meie võimekust rahvusvahelise terrorismiga võidelda," lausus NATO peasekretär Jens Stoltenberg.

Stoltenberg mõistis ka hukka Koraani põletamise meeleavaldusel Stockholmis. Just see episood ärritas Türgit tugevasti ja sai järjekordseks komistuskiviks Rootsi teel NATO-sse. Stoltenberg tuletas Türgi välisministrile meelde, et Rootsi peaminister ja kogu Rootsi valitsus mõistsid koraanipõletamise hukka.

Cavusoglu sõnul ootab Türgi Rootsilt aga veel tegusid terrorismipropaganda tõkestamiseks. Samuti häirivad Türgit Rootsi kurdide meeleavaldustel tihti nähtavad, terroriorganisatsiooniks kuulutatud Kurdistani Töölispartei lipud. Soome puhul ei häiri Türgit eriti enam miski.

"Pärast meie presidendi avaldust, et me võime anda Soome osas teistsuguse sõnumi, oleme sellest rääkinud asjaosaliste ja NATO-ga. See tähendab, et me võime käsitleda Soome NATO-liikmesusprotsessi Rootsi omast eraldi," lausus Cavusoglu.

Türgi ja Ungari on ainsad riigid, mis Soome ja Rootsi liitumistaotlusi veel ratifitseerinud pole