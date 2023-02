Tantsupeole pürivad tänavu teiste seas ka ukraina neiud

Aega harjutamiseks on vähe, ainult paar nädalat, sest 8. märtsil tuleb tantsukooli Koit neiduderühmal ette näidata, kas nad väärivad kohta suvisel tantsupeol.

Vaeva peab see rühm nägema pisut enam, sest kolmandik tantsijatest hakkas rahvatantsuga tegelema alles mõne kuu eest, kui Vabaduse kooli liikumisõpetaja Kristin Tagam kutsus ukrainlasi proovima.

"Ma tutvustasin eesti rahvuskultuuri natukene ja eesti rahvatantse lisaks kõigele muule. Kuidagi meelitasin neid, et tulge, meil on selline vahva üritus Eestis, toimub iga nelja aasta tagant, et tulge nüüd," rääkis Koit tantsukooli õpetaja Kristin Tagam.

Tänavune peokava on Tagami sõnul paras pähkel ning nõuab väga head kehakooli, sellega ukraina neidudel probleeme pole. 11. klassi õpilane Natali tantsis Kiievis hiphopi ja moderntantsu. Kaheksanda klassi õpilane Sofia aga käis kodumaal viis aastat rahvatantsutrennis. Igatsus rahvatantsu järgi oligi põhjuseks, miks Sofia otsustas trenni tulla.

"Ma ei olnud eesti rahvatantsu näinud, aga tulid meelde ukraina omad, kuigi ma trennis ei käinud, ukraina rahvatantsud meeldivad mulle ja otsustasin midagi uut proovida," rääkis Natali.

Aeglaseks nad eesti rahvatantse kohe kindlasti ei pea, pigem tempokateks ja kiireteks. Sofia sõnul sellise muusika järgi ei saagi aeglaselt tantsida.

"Nende jaoks need eesti tantsud on natukene maalähedasemad. Kui ukraina tantsudes nad hüppavad rohkem, siis siin nad peavad natukene end tagasi hoidma. Aga nad saavad sirutada end väga palju, sest valitud repertuaar selle aasta tantsupeol on natukene klassikale suunatud," rääkis Tagam.

Tantsusammude selgeks saamine käis tüdrukute kinnitusel kergelt, aga kõik muu ajab siiani pea kergelt segi.

"Kõige raskem ei ole mitte liikumine, aga alguses on üks suur ring, siis kaks, siis kolm, siis mingid liinid, siis diagonaalid, seda kõike on kiiresti joostes vaja teha," kirjeldas Sofia.

Tagam on tüdrukutele näidanud tantsupidude videoid, aga õpetaja möönab, et ega päris täpselt neiud ilmselt ei adu, mis neid suvel ees ootab.

"Nende jaoks oli keeruline mõista seda, kuidas sellest saalis õpitud tantsust saab väljakul tehtav tants, et nad kõik koos seal tantsivad. Et kas see on see sama tants, miks nad seda üldse harjutavad, kui nad seal väljakul teevad hoopis teist asja. Nende jaoks ei ole arusaadav, et see sama tants on väljakul, lihtsalt rühmi on hästi palju," ütles Tagam.

"Seal oli väga palju inimesi, suured vahemaad, väga värvikirev, aga ausalt öeldes, ma ei tea, kuidas see välja hakkab nägema," ütles Sofia.

Pastlaid pole neiud veel jalga proovinud, aga Pärnus toimunud eelproovil esineti rahvariietes. Sofia sõnul pole ta nii pika seelikuga varem tantsima pidanud.

"Kõige keerulisem on vöö sidumine. Seda ei saa ise teha, selleks tuleb kedagi paluda. Kristin sidus, ta hoidis vööd nii kõvasti ja meie keerutasime, see on põhimõtteliselt mugav, kuid väga pingul," kirjeldas Sofia.

Kui karm on konkurss, pole teada, aga neiud usuvad, et nemad peole pääsevad.

"Kõige tähtsam on tahtmine. Kui sul on see olemas, kui sulle see meeldib – ma loodan, et tüdrukutele see meeldib, mulle meeldib siin tantsida – siis kõik läheb hästi," rääkis Natali.

Kes tahab ukraina tüdrukutele tantsupeol kaasa elada, siis tunneb nad ära Nõo seelikute järgi.