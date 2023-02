Riik saatis kinnistuomanikele teated Tallinna ringraudtee eriplaneeringust

Kirjas öeldakse, et hetkel ei ole teada, kuhu täpselt ringraudtee kavandatakse. Planeeringuala suurus on ligikaudu 636 ruutkilomeetrit ja see hõlmab Tallinna ja Keila linna ning paljusid valdu Harju- ja Raplamaal. Planeeringuala on ministeeriumi teatel valitud piisava ulatusega, mis võimaldab analüüsida ringraudtee alternatiivseid paiknemisi.

"Kui hakatakse planeeringut tegema, siis selguvad trassi võimalikud asukohad. Planeeringu alas on kindlasti neid alasid, kus on algusest peale selge, et sinna raudteed ei tule. Loomulikult eelistatakse neid variante, et ei peaks kellegi kinnistut hakkama sundvõõrandama või muid piiranguid seadma, aga see selgub kõik hiljem," sõnas rahandusministeeriumi ruumilise planeerimise osakonna järelevalve juht Külli Siim.

Teavitati neid inimesi, kes omavad kinnisvara planeeringu alal. "Teade seisnes selles, et selline protsess on algatatud, aga muretsema ei pea, see on puhas teavitus. Seda, et tuleb isikuid teavitada, näeb ette planeerimisseadus. Ühelt poolt täitsime seaduse nõuet, teiselt poolt see aitab inimestel olla kursis ja rääkida protsessis kaasa," sõnas Siim.