Valimiskampaaniates on käes kõige aktiivsem aeg

Kätte on jõudnud valimiskampaania tipphetked, esmaspäeval algab riigikogu valimiste eelhääletus ja seekordsetel valimistel võib kampaaniat teha ka valimispäeval, 5. märtsil.

Nõmme turu juures olid laupäeval erakondade valimistelgid reas ning poliitikud käisid üksteisel külas ja viskasid nalja.

Vilja Toomast Reformierakonnast ütles, et ka järgmisel nädalal tehakse kampaaniat, kuid mitte nii aktiivselt.

"Elu on näidanud, et inimesed teevad eelvalimiste esimese kolme päeva jooksul valiku ära. Siis veel tuletada meelde, kes pole käinud. Aktiivset kampaaniat pole mõtet teha," lausus Toomast.

Isamaa aga lubas kampaaniat sama hoogsalt jätkata valimispäevani ja olla kohal ka valimispäeval.

"Tegelikult on siin olla väga meeldiv. Inimesed kiidavad meid, tänavad meid ja lubavad meie poolt hääletada. Saab näha, kuidas tegelikult läheb," ütles Raivo Tamm Isamaast.

Esmakordselt kandideerivaid Parempoolseid juba teatakse, ütles erakonna esimees Lavly Perling, kuid suurte ja vanade erakondadega on keeruline konkureerida.

"Me tõsiselt loodame, et mitte need linna kleebitud plakatid ja või mõne erakonna üle kallatud värv ei pane inimesi valikut tegema, vaid sees olev mõistuse hääl," lausus Perling.

Keskerakonna kandidaat Tiit Terik tõdes, et inimesed on hakanud poliitika vastu rohkem huvi tundma.

"Inimesed on päris aktiivselt olnud aruteludes kaasas ja tundub, et ei ole ükskõiksed selle osas, milline riigikogu järgmine koosseis võiks olla ja milliseid otsuseid seal langetatakse," ütles Terik.

Seda, et inimesed on hakanud rohkem poliitikat jälgima, on kampaania tegemise ajal märganud ka sotsid.

"Meie käest küsitakse palju hoolekandereformi kohta, siis pensionid ja küsitakse ka, et kust raha tuleb ütles sotsiaaldemokraatide kandidaat Külli Urb.

EKRE kandidaat Mart Kallas rääkis, et ees ootavad veel kohtumised valijatega.

"Ütleme niimoodi, et usk püsib ikka, et me võidame," ütles Kallas.

Eelhääletus algab esmaspäeval ja Riigikogu valimiste päev on 5. märtsil.