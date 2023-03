Nestor majanduslangusest: see on tõesti väga suur number

Mulluse neljanda kvartali neljaprotsendine majanduslangus on Euroopas kõige suurem, samas tähendab kiire nominaalne majanduskasv, et langust on raske tunnetada, tarbimine jätkub ning riigile laekub rohkem maksutulu, ütles ERR-ile SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor.

4,1 protsenti on väga suur number ning sellele Euroopast võrdväärset tuua on väga raske, sest isegi Rootsis, kus majandus on kehvas seisus, oli neljandas kvartalis langus vaid 0,9 protsenti, ütles Nestor.

Statistikaamet teatas, et Eesti neljanda kvartali sisemajanduse koguprodukt (SKP) langes võrreldes 2021. aasta sama perioodiga 4,1 protsenti. 2022. aastal tervikuna oli SKP langus 1,3 protsenti.

Nestori sõnul tuleb arvestada, et neid arve tagantjärele korrigeeritakse ning näiteks mullu kolmandas kvartalis oli korrigeeritud hinnangu järgi langus samuti juba kolm protsenti.

"Ja teises kvartalis oli pisike langus. Need olid tegelikult need ajad, kui Eesti majandusel läks veel päris hästi," nentis ta.

Nestori sõnul tähendab mullune kõrge võrdlusbaas, et ka tänavu jääb esimeses ja teise kvartalis Eesti majanduskasv miinusmärgiga; kuivõrd aasta teises pooles oli aga majandus juba languses, tähendab see, et tänavu peaks kolmandas-neljandas kvartalis Eesti majandus statistiliste näitajatega taas plussi jõudma ehk kasvule asuma.

"Aasta teises pooles plussiga numbrit saavutada ei ole üldse keeruline, teises pooles peaks kindlasti majanduskasv taastuma," lausus ta.

Nestori sõnul pole mulluse kahe kvartali suur majanduslangus majanduselus tegelikult väga kajastunud.

"Me räägime reaalkasvust, kus on arvestatud inflatsiooniga. Aga kui rääkida nominaalkasvust, kus ei ole arvestatud inflatsiooniga, siis mullu aasta lõpus oli viimases kvartalis tegu 12-protsendise kasvuga. Ja see on ka põhjus, miks praegune majanduslangus on statistiline, miks seda on raske majanduses endas tunnetada. On näha, et inimesed tarbivad edasi ja elu liigub edasi. See jääb tähelepanematuks, sest hinnatõus on ka nii kiire," lausus Nestor.

Eesti tööstuse jaoks on murekoht ka Põhjamaade kehv majandusseis. Sealne kinnisvarasektor praegu kiratseb, mis on viinud tellimused tööstuses väga madalale, ütles Nestor.

"Ehitusturg on seal jäänud väga-väga vaikseks ja paljude Eesti ehitusettevõtete jaoks on see olnud ee peamine turg, kus oma kaupa müüakse. Sealne taastumine kindlasti ei toimu kiiresti, see võib võtta aasta-kaks. See on madala nõudlusega periood, mis tuleb üle elada," lausus ta.