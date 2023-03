Eestis oleks Tiktoki täielik keelustamine seadusi muutmata keeruline

USA kongressi esindajatekoja väliskomisjoni vabariiklased surusid äsja läbi eelnõu, mis keelaks jõustumisel Tiktoki kõikides USA mobiiltelefonides. Kanada ja Taani on keelustanud riigiasutustel Tiktoki rakenduse kasutamise.

Eestis sarnasest keelust räägitud ei ole. Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) on riigiasutustele saatnud välja vaid soovituse tööseadmetes rakendust mitte kasutada.

RIA küberintsidentide käsitlemise osakonna juhataja Tõnu Tammer ütles ERR-ile, et näitekis veebikonstaablid suhtlevad inimestega internetis. "See on üks näide, kus Tiktoki lauskeelamine ei pruugi olla alati kõige mõistlikum lähenemine. Just seetõttu oleme me andnud soovituse seda ise kaaluda, sest iga organisatsioon teeb ikkagi oma riskitaluvust ise. Eestis on kombeks see, et igaüks hindab oma riske ise," lausus Tammer.

RIA-l puudub ülevaade, kui paljud riigiasutused on oma seadmetes Tiktoki keelustanud. Asutustel ei ole lihtsalt kohustustust sellest ametit teavitada.

Riigi Infosüsteemi Amet ise keelas oma töötajatel töötelefonides Tiktoki kasutamise juba rohkem kui kaks aastat tagasi.

Viis ministeeriumit, kellega ERR suhtles, ütlesid kõik, et lähtuvad RIA soovitusest Tiktokki tööseadmetes mitte kasutada. Tiktoki kasutamist otseselt keelanud ei ole nendest aga ükski. Osalt on asi siin ka selles, et paljudes asutustes on töötelefon vaid vähestel.

Riigikantselei meedianõunik ütles, et nendel pole Tiktoki allalaadimine tööseadmesse lihtsalt võimalik.

Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna nõunik Henrik Trasberg selgitas, et kui tahta Tiktok siiski täielikult riigiasutustes keelustada, siis oleks see võimalik.

"Meil on üldiselt küberturvalisuse seadus, mis seda küsimust reguleerib ja selle alusel antakse välja määrusi, mis panevad paika turvalisuse standardid. Nendes määrustes on võimalik see turvalisuse standard küll nii täpsustada, et see põhimõtteliselt välistaks Tiktoki või sellelaadsete teenuste kasutamise," ütles ta.

Trasberg rääkis, et kui tahta Tiktok Eesti ühiskonnas laiemalt ära keelata, siis on see keerulisem ning nõuaks seaduste muutmist.

"Keskne reeglistik, mis meil on kodaniku kaitseks olemas, on andmekaitse. Andmekaitsereeglistiku alusel on võimalik võtta Tiktok vastutusele ehk Tiktoki trahvida, kui see inimeste andmeid kuritarvitab. Meie tänased andmekaitsereeglid ei võimaldaks aga järelevalveasutuse otsusega Tiktokki täiesti ära keelata. Seda isegi juhul, kui nad seadust ei järgi," selgitas Trasberg.

Trasbergi sõnul eeldab andmekaitsereeglite muutmine Tiktoki keelustamiseks ühtset tegutsemist Euroopa Liidu tasandil, kuna andmekaitse on suuresti Euroopa Liidu liikmesriikides ühtlustatud.

Trahv andmetöötluskohustuste rikkumise eest võib juriidilisele isikule Trasbergi sõnutsi olla kuni kümme miljonit eurot või kuni kaks protsenti eelmise majandusaasta ülemaailmsest kogukäibest.

Trasberg ütles, et Eestis pole sarnaseid trahve uue isikuandmete kaitse üldmääruse kohaselt veel aga kunagi tehtud ning otsuste menetlemine võib võtta väga kaua aega.