Iraan tahab Venemaalt S-400 õhutõrjesüsteemi Israeli heidutamiseks

Iraan on huvitatud Venemaa S-400 õhutõrjesüsteemist, mis Iisraeli ametiisikute hinnangul võib raskendada võimalikku sõjalist rünnakut Teherani tuumaprogrammi vastu, vahendas Bloomberg.

Juhul kui Iraan saab Iisraelilt S-400 õhutõrjesüsteemi, siis kiirendab see võimalikku Iraani ründamise otsustusprotsessi, kinnitasid Bloombergile USA ja Iisraeli allikad.

Venemaa pole veel avalikult kinnitanud, et annab Iraanile S-400 õhutõrjesüsteemi. Ekspertide hinnangul kuluks süsteemi ülesseadmisele Iraanis vähem kui kaks aastat. "Mida kauem oodata, seda raskemaks see muutub," ütles eelmisel nädalal Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu võimaliku sõjalise löögi kohta.

Iisraeli avalikud ähvardused on muutunud tavapäraseks

Avalikud ähvardused Iisraelis Iraani tuumaprogrammi vastu on muutunud tavapäraseks ning need on üks osa Teherani heidutamisest ja Washingtoni mõjutamiseks. Iisraeli õhuvägi pommitas ka Iraagi ja Süüria tuumarajatisi vastavalt 1981. ja 2007. aastal.

USA rahvusliku julgeoleku nõukogu esindaja John Kirby ütles eelmisel reedel, et Venemaa on lubanud Iraanile pretsedenditul määral sõjandusalast koostööd, mille raames lubas Moskva Teheranile hävituslennukeid, elektroonikat ja õhutõrjesüsteeme. Samas Iisrael ja USA korraldasid jaanuari lõpus suured ühisõppused, mis demonstreeris USA suutlikkust tuua Lähis-Itta lühikese etteteatamisega suure koguse vägesid.

Hiljuti leiti Iraanist 84 protsendini rikastatud uraani

Mure Iraani tuumaprogrammi pärast on kasvanud, kuna hiljuti leiti Iraanist 84 protsendini rikastatud uraani. Tuumarelvade jaoks sobilik uraan on enamasti rikastatud 90 protsendini. Iisraeli ja USA allikate sõnul on Iraanil 2023. aasta lõpuks rikastatud piisavalt uraani 60 protsendini, et ehitada valmis kümme tuumapommi.

Iisrael loodab allikate sõnul, et USA juhtimisel tehakse sõjaline löök Iraani tuumarajatiste vastu, mida Joe Bideni administratsioon pole veel välistanud, kuid Ameerika Ühendriigid eelistavad enne seda proovida diplomaatiat.

Iraan on varem süüdistanud Iisraeli enda tuumaprogrammi sabotaažis

Iraan on varem süüdistanud Iisraeli enda tuumateadlaste tapmises, tuumarajatiste IT-süsteemide häkkimises ja muusuguses tuumasabotaažis. Iisrael pole neid rünnakuid ise omaks võtnud, kuid nende toimumist on kinnitanud mitmed USA ja Iisraeli ametiisikud. Iraani väitel on nende tuumaprogramm rahumeelse eesmärgiga, kuid lääneriigid kardavad võimalikku Iraani tuumarelva ehitamist.

Ameerika Ühendriigid väitsid juba detsembris, et Venemaa süvendab enda sõjalist koostööd Teheraniga vastutasuks Iraani droonide eest. Jaanuaris kinnitas üks Iraani parlamendi liige, et Iraani õhuvägi ootab Vene Su-35 hävituslennukeid märtsi keskpaigaks.