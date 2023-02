Meedia: Netanyahu arutas sõjaväega Iraani tuumarajatiste ründamist

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu on väidetavalt pidanud hiljuti viis kohtumist kaitseministeeriumi, relvajõudude peastaabi, Mossadi ja sõjaväeluurega, teatas Iisraeli meedia. Arutelude fookuses oli võimalik sõjaline löök Iraani tuumaprogrammi rajatiste vastu.

The Times of Israel juhtis tähelepanu, et algselt Iisraeli telekanalis Keshet 12 ilmunud väidetel ei ole allikat ning see võidi teadlikult lekitada andmaks mõista kui tõsiselt Iisraeli valitsus Iraani tuumaprogrammi ohtu võtab. Väidetavalt jõuti arutelude käigus arusaamani, et Iisrael võib teha üksi sõjalise löögi Iraani rajatiste vastu kui rahvusvaheline kogukond ei sekku. Seda infot jagati ka USA ja Prantsusmaa valitsusega.

Benjamin Netanyahu kinnitas teisipäeva õhtul, et rahvusvaheline kogukond peab tagama enda lubadused Iraani tuumaprogrammi tõkestamiseks sõjalise jõu ähvardamisega. "Ainus asi, mis on eales peatanud selliseid riike [rogue nations] on usutav sõjaline oht või usutav sõjaline tegevus," ütles Iisraeli peaminister. Mida kauem oodata, seda raskemaks see muutub ning Netanyahu sõnul on Iisrael kaua oodanud.

Pühapäeval teatas rahvusvaheline aatomienergiaagentuur, et nad leidsid Iraanist 84 protsendini rikastatud uraani. Tuumarelvade jaoks sobilik uraan on enamasti rikastatud 90 protsendini. Iraan lubas varem rikastada uraani vaid 60 protsendini. Iraani tuumaagentuur teatas esmaspäeval, et nad ei ole sihipäraselt üritanud uraani üle 60 protsendi rikastada.

Iisrael on varem korduvalt lubanud, et nad ei lase Iraanil tuumarelva omandada. Iisraeli endine pea- ja kaitseminister Ehud Barak on varem väitnud, et Iisrael oleks äärepealt rünnanud Iraani tuumarajatisi 2010. ja 2011. aastal kui tollane relvajõudude peastaabi ülem ja teised kolleegid Benjamin Netanyahu ümber veensid. Samuti olevat ära jäetud sarnane rünnakuplaan 2012. aastal, kuna tollal toimus ühisõppus USA-ga, keda ei tahetud sundida laiemasse sõjalisse konflikti Iraaniga.