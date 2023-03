Mölder: Keskerakonna tulemuse eest ei vastuta esimees, vaid kogu erakond

Keskerakonna riigikogu kohtade arv kahanes seekordsetel valimistel kümne võrra. Mölder ütles, et see tulemus ei vasta kindlasti ootustele.

"Täpsem analüüs, kus me kaotasime väga palju hääli, seisab ees. Kindlasti mitmed ringkonnad väljaspool Tallinna olid need, kust me mandaati ei saanud ehk ka ringkonnamandaati ei saanud. See tähendab, et tuleb analüüsida, kas oli vähene meie valijate väljatulek, kas meie nimekiri ei vastanud valijate ootusele või meie programm," rääkis ta.

Möldri sõnul ei ole erakonna oodatust kehvem tulemus esimees Jüri Ratase taga. "Ei vastuta selle tulemuse eest esimees, vaid kogu erakond," ütles Mölder.

Keskerakonna toetus ei vastanud partei ootustele ei Ida-Virumaal ega ka Tallinnas Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita ringkonnas. Möldri hinnangul on Ida-Virumaa tulemus, kus suure toetuse sai ükskikkandidaat Mihhail Stalnuhhin ja Ühendatud Vasakpartei liige Aivo Peterson, kogu Eesti ühiskonnale mõtlemiskoht.

"Väga paljud inimesed tulid küll välja, aga ma arvan, et need erakonnad või isikud, keda nad toetasid, ei ole kindlasti Eesti poliitika tulevik, mida me tegelikult tahaksime," rääkis ta Ida-Virumaa kohta.

"See peegeldab Ida-Virumaa inimeste arvamust ja siin on Eesti riigil teha tõsine töö mõistmaks ja mitte jätmaks neid inimesi kuidagi kõrvale järgmisel neljal aastal. See on väga oluline samm. Teine asi on see, et Vasakpartei, kes sai Ida-Virumaal väga tugeva tulemuse, aga õnneks mandaati ei saanud. Ma arvan, et see on väga tugev mõtlemiskoht nii meie julgeolekuorganitele kui ka teisele asutusele, et kuidas üldse on võimalik, et sellised inimesed, kes töötavad Eesti riigi vastu, saavad täna riigikogu valimistel kandideerida," kommenteeris ta.

Möldri sõnul on Keskerakond valmis koostööks nii koalitsioonis kui ka opositsioonis.

"Me oleme valmis (Reformierakonnaga valitsuses) koostööd arutama. Meil on ka eelmisest koosseisust positiivsed mälestused. Lõpp ei olnud võib-olla kõige meeldivam, aga Eesti poliitikas kahe suure erakonna koostööd ei tohi välistada," sõnas ta.