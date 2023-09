Varude keskus sai LNG haalamiskaile hoonestusloa

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) väljastas Eesti Varude Keskusele (EVK) Paldiski lähistel asuva Lahepere lahe LNG haalamiskai hoonestusloa, mis tähendab, et kail on nüüd olemas kõik load selle sihtotstarbeliseks kasutamiseks.

TTJA väljastas ehitusseadustiku paragrahv 113 lõike 1 alusel 31. augustil hoonestusloa Lahepere lahe põhja koormamiseks LNG haalamiskaiga, seisab ameti avaldatud teates. Hoonestusloa omajaks on AS Eesti Varude Keskus.

"Hoonestusloa väljastamisega jõudis lõpule Pakrineeme sadama LNG haalamiskai ehitamise seadustamine. Kaile hoonestusloa taotlemine oli vajalik, kuna ehitis pole hetkeseisuga õiguslikus mõistes kaldaga püsivalt ühendatud," ütles varude keskuse juhatuse esimees Ando Leppiman ERR-ile.

"Varude keskusele kuuluval kail on nüüd olemas kõik vajalikud load selle sihipäraseks kasutamiseks. Lisaks äsja saadud hoonestusloale on sadamakinnistuga piirnevale merealale olemas keskkonnaluba ning möödunud aastast ka ehitus- ja kasutusload," lisas Leppiman.

Tema sõnul on varude keskus alates kai omandamisest tänavu kevadel tegelenud aktiivselt sadamapidamise sisse seadmisega, et algaval talvel oleks gaasivarustuse tagamiseks Eestis võimalik vastu võtta LNG ujuvterminale.

"Selleks oleme hankimas sadamateenuseid pakkuvat operaatorit ning rajamas vajalikke juurdepääse, turvasüsteeme ning elektri- ja sideühendusi sadamarajatiste teenindamiseks," märkis Leppiman.

"Tänaseks on kail lõpetatud ka mõningate ehitustööde järgselt ilmnenud puuduste kõrvaldamine ja töö lõplikult üle võetud," lisas keskuse juhataja.

"Pikemalt ette vaadates on EVK tellinud uuringud, mis peavad andma vastuse küsimusele kas tulevikus on võimalik ja vajalik olemasolev ajutine käigutee kaile asendada püsiva maismaaühendusega," märkis Leppiman.

Vahetult gaasitaristuga seonduvate tehniliste küsimuste ja nõutatavate lubadega tegeleb nende omanik Elering, lisas ta.

Hoonestusloaga koormatav ala hõlmab hoonestusalal paiknevat hoonestusloa taotluse esemeks olevat LNG haalamiskaid. Hoonestusloaga koormatav ala ei hõlma haalamiskail paiknevat Elering AS-ile kuuluvat gaasitaristut.

Hoonestusloaga koormatava ala pindala on 21 655 m2, haalamiskai on 60 meetrit lai, 387 meetrit pikk ja 3,5 meetrit kõrge. LNG haalamiskai sügavuse alumine piir on 3,0 meetrit merepinnast ja ülemine piir 6,5 meetrit merepinnast.

Hoonestusluba väljastati lähtudes ehitusseadustikust, majandus- ja taristuministri määrusest "Ehitise kasutamise otstarvete loetelu" lisast 1, ning arvestades AS-i Eesti Varude Keskus 3. mail 2023 esitatud hoonestusloa taotlust. Hoonestusluba kehtib 50 aastat.

Maa-ameti kodulehel avaldatud info kohaselt on hoonestusluba tähtajaline õigus koormata avaliku veekogu piiritletud osa selle põhjaga püsivalt ühendatud ehitisega, mis ei ole püsivalt ühendatud kaldaga. Hoonestuslubasid väljastab TTJA ning see on aluseks ehitusloa taotlemiseks ning hoonestusluba saab taotleda kuni 50 aastaks. Näiteks väljastatakse hoonestusload meretuuleparkidele, kalasumpadele, erinevatele vees asuvatele trassidele ja torujuhtmetele ning hoonestusloa omaja on kohustatud iga-aastaselt tasuma riigile kui avaliku veekogu omanikule hoonestustasu.