Valge Maja ei taha Wagnerit Aafrika tõttu terroristlikuks kuulutada

Osa USA Kongressi poliitikutest tahab nimetada Wagneri palgasõdurite grupeeringu ametlikult välisriigi terroriorganisatsiooniks, ent Valge Maja on sellele vastu, kuna see seaks ohtu suhted Wagneri teenuseid kasutavate Aafrika riikidega.

Ameerika Ühendriikide Kongress ja USA presidendi Joe Bideni administratsioon ei ole suutnud kokku leppida, kas kuulutada Wagneri palgasõdurite grupeering terroriorganisatsiooniks, vahendas The Hill.

USA valitsus on varem kuulutanud Wagneri kriminaalseks organisatsiooniks, kuid Kongress tahab kuulutada Wagneri lisaks sellele terroriorganisatsiooniks, kuna rühmitus on korda saatnud sõjakuritegusid nii Ukrainas, Süürias kui ka Aafrikas.

The Hill toob esile, et konkreetne vaidlus ilmestab pingeid Valge Maja ja Kongressi vahel. Kongress on kritiseerinud Bideni administratsiooni ettevaatlikku lähenemist. Näiteks New Hampshire'i osariigi senaator ja välissuhete komisjoni liige Jeanne Shaheen rõhutas, et Kongress oli juba 2014. aastal nõudlikum Ukraina toetamise suhtes kui Valge Maja, ning sama dünaamika kehtib ka praegu.

Valge Maja rõhutab samal ajal vajadust hallata võimalikku eskalatsiooni ning ennetada negatiivset vastureaktsiooni. Senaator Jeanne Shaheen koos kuue teise senaatoriga mõlemast suurparteist on esitanud menetluseks eelnõu (Holding Accountable Russian Mercenaries (HARM) Act), mis kohustataks USA välisministeeriumi kuulutama Wagneri grupeeringut välisriiklikuks terroriorganisatsiooniks (FTO designation).

Kui Wagner nimetatakse välismaiseks terroriorganisatsiooniks, siis muudaks see kolmandatel isikutel ja organisatsioonidel keerulisemaks nendega asjade ajamise. Üks allikas USA valitsuses kinnitas aga väljaandele The Hill, et Wagneri nimetamine terroristlikuks organisatsiooniks raskendaks USA valitsuse pingutusi veenda Aafrika riike loobuma Wagneri teenustest.

Ekspertide hinnangul on Wagner tegutsenud või tegutseb mitmes Aafrika riigis – Sudaan, Liibüa, Kesk-Aafrika Vabariik, Mosambiik, Mali, Burkina Faso, Kamerun ja Tšaad.

Mitmed riigid kasutavad Wagneri jõude enda relvajõudude tugevdamiseks. USA valitsus kardab, et kui Wagner kuulutatakse terroriorganisatsiooniks, siis osa Aafrika valitsusametnikest satuks kohe USA reisikeelu alla ning nende varad konfiskeeritaks. Seega ei ole Valge Maja ettepanekule vastu mitte Ukrainas toimuva tõttu, vaid Aafrika tõttu.

Wagneri terroristlikuks kuulutamise ettepaneku toetajad rõhutavad aga, et on vaja saata oluline signaal. Siiski jääks USA presidendile vaba voli, et kaasnevad sanktsioonid peatada, kui need ohustavad USA julgeolekuhuve.