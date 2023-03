Vene saadiku residentsis lehvib nüüd sinimustvalge

Venemaa vähendas veebruaris oma saatkonna koosseisu Eesti poolt nõutud suuruseni ning 7. veebruaril lahkus Eestist ka suursaadik Vladimir Lipajev ise. Saadiku residentsis Kose tee 27 ei ole enam väraval Vene riigivappi ega mastis Vene lippu. Välisminister Urmas Reinsalu selgitas ERR-ile, mis saadiku residentsist saanud on.

"Välisministeeriumile teadaolevalt on 1. märtsist sellel pinnal Vene saatkond lõpetanud rendilepingu ja järelikult on see pind rendile andjale tagastatud. Nii et ta ei ole enam saadiku residentsi ülesannetes. Kuna siin ei ole saadikut, ei pidanud Vene saatkond ka vajalikuks seda pinda oma käes hoida," sõnas Reinsalu.

Reinsalu selgitas ka, kui palju Venemaa diplomaate praegu Eestisse jäänud on.

"Meil on vastavalt pariteetsuse põhimõttele jäänud Vene saatkonda kaheksa diplomaati, 15 Venemaalt tulnud, lähetatud mittediplomaatilisi ülesandeid täitvat isikut. Lisaks on Vene saatkond teavitanud välisministeeriumi, et neil on ka neli kohapealt palgatud lepingulist töötajat," sõnas välisminister.

Ta viitas diplomaatiliste suhete Viini konventsioonile, millega Eesti läks 1. veebruarist esinduste suuruses üle pariteetsuse põhimõttele ja seda tähtajatult.

"Ja kindlasti hetkel ja ka nähtavas tulevikus, arvestades kogu seda agressioonisõja jätkumist, siis minu hinnangul ei ole kindlasti põhjust seda üle vaadata," leidis välisminister.

Välisministeeriumi andmetel on Vene Föderatsiooni suursaatkonna kasutuses Tallinna vanalinnas Pika ja Laia tänava vahel asuv saatkonnakompleks ja endine piirivalvekordon Pirital, kus elavad saatkonna tehnilised töötajad. Lisaks rendib suursaatkond oma sotsiaalkindlustuse osakonna tarbeks ruume Jõe tänaval ja mitmeid kortereid suursaatkonna töötajate elupindadeks.