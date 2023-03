NATO peasekretär: Venemaa küsis Hiinalt sõjalist abi

NATO peasekretäri Jens Stoltenbergi sõnul on Venemaa küsinud Hiinalt sõjalist abi ning Hiina kaalub praegu antud ettepanekut. Venemaa ja Hiina koostöö on viimastel aastatel tihenenud.

Kaitsealliansi NATO juhi Jens Stoltenbergi sõnul näitavad märgid, et Venemaa küsis Hiinalt surmavat sõjalist relvastust, vahendas CNN. Stoltenberg rõhutas, et praegu ei ole tõendeid Hiina relvaabist Venemaale, kuid on näha märke Venemaa vastavast palvest ning sellest, et Peking seda praegu vaagib.

Eraldiseisvalt on Ukraina luure kinnitanud, et praegu pole veel märke Hiina sõjalisest abist Ukrainale.

Jens Stoltenbergi sõnul ei tohiks Hiina Venemaale sõjalist abi anda, kuna see tähendaks ebaseadusliku sõja toetamist. NATO peasekretär tegi oma kommentaarid samal ajal kui Hiina president Xi Jinping on riigivisiidil Moskvas. Peking on varem väitnud, et nad on Vene-Ukraina sõja suhtes erapooletud. Samas on Hiina varem korranud sõja kohta Kremli jutupunkte ning pole Venemaa kallaletungi Ukrainale hukka mõistnud. Lisaks sellele on Hiina ostnud suures koguses Vene naftat.

Jens Stoltenbergi sõnul näitab Xi Jinpingi kolmepäevane visiit Moskvas kahe riigi koostöö süvenemist. NATO peasekretär meenutas, et Venemaa ja Hiina on viimastel aastatel teinud ühiseid õppuseid ja patrulle merel ning õhus. Samuti on kahe riigi vahel süvenenud koostöö poliitilises ja diplomaatilises sfääris.

Hiina esitas 24. veebruaril enda ettepaneku Ukrainas toimuva sõja lõpetamiseks, mida kritiseeris ka Eesti suursaadik NATO-s Jüri Luik, kelle sõnul ei saa seda pidada siiraks. Muude teemade raames arutasid Xi ja Vene president Vladimir Putin kohtumiste käigus ka Hiina esitatud plaani.