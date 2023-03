Analüüsi kohaselt ehitab Euroopa liiga palju LNG-terminale

Mitmed Euroopa riigid ehitavad veeldatud maagaasi (LNG) taristut, mida nad analüüsi kohaselt ei pruugi tegelikult vajada. Mitmed riigid asusid rajama LNG-terminale vastusammuna Vene maagaasi tarnete katkemisele. Euroopa on alates Venemaa gaasitarnete vähenemisest ja lõppemisest tarninud varasemast enam maagaasi Ameerika Ühendriikidest ja Katarist.

Energiamajanduse ja finantsanalüüsi instituudi (Institute for Energy Economics and Financial Analysis - IEEFA) arvutuste kohaselt on mitmed Euroopa riigid ehitamas liiga suures mahus LNG vastuvõtmist võimaldavaid terminale, vahendas analüüsiga tutvunud Politico.

Juhul kui kõik praegused taristuplaanid valmis ehitatakse, siis ületaks Ühendkuningriigi, Norra, Türgi ja Euroopa Liidu riikide LNG-terminalide kollektiivne vastuvõtuvõimekus üle 400 miljardi kuupmeetri. Samal ajal on nõudlus maagaasi järele Euroopa Liidus langenud ning taastuvad energiaallikad peaksid võtma Euroopa energiaallikatest üha suurema osakaalu, mistõttu võib 2030. aastaks olla maagaasi nõudlus Euroopas vaid 150 miljardit kuupmeetrit.

IEEFA energianalüütiku Ana Maria Jaller-Makarewiczi sõnul on tegu maailma kallima ja ebavajalikuma kindlustuspoliisiga ning mitmed taristuobjektid oleksid peale rajamist kasutud. Nõudlus LNG järele Euroopas oli 2021. aastal ligikaudu 108 ning 2022. aastal 175 miljardit kuupmeetrit. IEEFA hinnangul saavutab Euroopa LNG tiputarbimise käesoleval aastal ning sestsaadik on tarbimises oodata järjekindlat vähenemist.

Kõige enam on LNG-terminalide taristut rajanud Saksamaa, kes enne 2022. aastat ei importinud üldse veeldatud maagaasi. Saksamaa kavatseb rajada pea 10 miljardi euro eest uut gaasitaristut järgmise 15 aasta jooksul. IEEFA analüüsi kohaselt on Saksamaal 2030. aastaks üle üheksa miljardi kuupmeetri jagu LNG vastuvõtuvõimekust.

Saksa majandus- ja kliimaministeeriumi esindaja kinnitas Politicole, et Saksamaa plaanid tugevdavad ettevaatusabinõusid ja tagavad energiavarustuse kindluse nii Saksamaale endale kui ka Euroopale.

Suurim ebakõla vajaduste ja LNG vastuvõtuvõimekuse vahel peaks juhtuma Hispaanias, millel on see ligikaudu 50 miljardit kuupmeetrit. Türgi kohta on vastav arvutus 44 miljardit, Ühendkuningriigil 40, Prantsusmaa puhul 14 ja Itaalial 10 miljardit kuupmeetrit üleliigset LNG vastuvõtmise võimekust.

Euroopa riigid importisid 2022. aastal 60 protsenti rohkem veeldatud maagaasi võrrelduna 2021. aastaga.