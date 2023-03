Kõlvart kandideerib Keskerakonna esimeheks

"Ma olen valmis kandideerima," ütles Kõlvart.

"Praegu ei ole see veel programmiline avaldus. Loomulikult kuulutan ma selle otsuse välja kõigepealt erakonnakaaslastele, aga ei hakka praegu rääkima, et ma veel natuke mõtlen, vaatame, mis saab," lausus Kõlvart.

Kõlvart märkis, et ei lähe kandideerimisega erakonda üle võtma ja lisas, et ei pea sellist lähenemist õigeks. "Ükski erakonna liige ei saa öelda, et erakond kuulub talle," ütles ta.

"Ajad on alati keerulised, eriti viimaste aastate jooksul. Ja selleks, et jõuliselt edasi minna, tulebki see kongress korraldada. Ja kui see tundub olema kellelegi selline väike kriis, siis selleks, et vältida suuremaid kriise tulevikus organisatsiooni sees, tuleb see üle elada," lausus Kõlvart.

Rääkides Keskerakonna tehtud vigadest, ütles Kõlvart, et erakonna nägu ei ole viimaste aastate jooksul olnud päris selge.

"Enne eelmisi valimisi ütlesime me välja, et välistame koostöö ühe konkreetse erakonnaga, peale valimisi tekkis koalitsioon selle erakonnaga," tõi Kõlvart näite.

"Loomulikult tekib valijal küsimus, mis on meie põhimõtted ja peamised eesmärgid," lisas Kõlvart.

"Ja kui me olime juba uues koalitsioonis, siis tekkis samamoodi küsimus, kas me oleme koalitsioonis või opositsioonis. Ja lõpuks meid sellest koalitsioonist ka visati välja," rääkis Kõlvart veel.

Samas rõhutas Kõlvart, et selle eest süüd ühele konkreetsele inimesele veeretada ei saa, aga järeldusi tuleb sellest kindlasti teha.

Rääkides erakonna esimehe vastutusest pärast riigikogu valimistel parlamendis 10 koha kaotamist, ütles Kõlvart, et praegune esimees Jüri Ratas tajub seda vastutust ilmselt erakonna vedamise raskes olukorras. "Ma arvan, et see on tema arusaam ja ma ei heidaks talle seda ette. Jah, ka see on vastutus. Tegus vastutus on suurem vastutus kui passiivne vastutus," ütles Kõlvart.

Vastates küsimusele, kas Kõlvart usaldab Ratast erakonna esimehena, ütles ta, et ükskõik, kes saab erakonna juhiks, tuleb koostööd erakonnas jätkata ning pärast kongressi peab erakond ühtsena edasi liikuma.

Kõlvart andis veidi hiljem intervjuu ka ETV saatele "Terevisioon" ja ütles, et tema teada kandideerib esimeheks ka praegune erakonna esimees Jüri Ratas. "Ma saan aru, et ka lugupeetud erakonna esimees kavatseb kandideerida. Mina ei käsitleks seda probleemina, minu arvates see on positiivne signaal erakonnale," ütles Kõlvart.

Kõlvarti sõnul peaks Keskerakond hakkama tegelema struktuuriga. "Mulle tundub, et viimasel ajal ei ole piirkonnad saanud piisavalt tähelepanu," sõnas Kõlvart. Ta lisas, et seal, kus piirkond oli nõrk, oli ka riigikogu valimiste tulemus nõrk.

Keskerakonna esimees Jüri Ratas teatas teisipäeva hilisõhtul, et teeb erakonna volikogule ettepaneku lisada 15. aprillil toimuva istungi päevakorda erakorralise kongressi kokkukutsumine.

Keskerakond kaotas tänavustel riigikogu valimistel parlamendis 10 kohta. 2019. aasta riigikogu valimistel sai Keskerakond 26 kohta, 2023. aasta valimistel aga 16 kohta.