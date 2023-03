DeSantis nimetas Trumpi kriitikat taustamüraks

DeSantis rõhutas, et ta on võitja, kes suudab järgmisel aastal USA presidendivalimistel demokraatide presidendikandidaati võita. See DeSantis kommentaar oli tõenäoliselt mõeldud kriitikana Donald Trumpi kaotusele 2020. aasta presidendivalimistel, tõi esile The Times.

Ron DeSantis kinnitas intervjuus Piers Morganile neljapäeval eetrisse minevas Fox Nationi saates, et suudab Joe Bidenit 2024. aasta presidendivalimistel alistada. DeSantis rõhutas intervjuus, et tal on vajalik visioon USA juhtimiseks ja valmidus taluda kriitikat ja survet.

Florida kuberner lubas Morganile, et tema ametliku presidendiks kandideerimise teate osas tasub olla kuuldel.

Kuigi Florida osariigi kuberner Ron DeSantis ei ole ametlikult teatanud presidendiks kandideerimisest on ta külastanud USA presidendivalimiste võtmeosariike. Hiljutises intervjuus The Timesile rõhutas DeSantis, et ta on 44-aastaselt uue põlvkonna mees, samas kui Donald Trump on 76-aastane ning Joe Biden 80-aastane.

Kuigi Donald Trumpil on üha enam väljakutseid kohtuasjadega, siis toetab enamus vabariiklaste valijatest jätkuvalt Trumpi. Ron DeSantis on varem püüdnud endist vabariiklasest presidendi mitte arvustada, kuid lähiajal on kaks meest asunud teineteist enam kritiseerima.

Donald Trumpi ähvardab New Yorgis vahistamine, kuna ta võis enne 2016. aasta presidendivalimisi võltsida äridokumente, et varjata vaikimisraha maksmist naistele, kellega tal oli väidetavalt armusuhe. Julgeolekuorganid on võimalikuks Trumpi vahistamiseks valmistunud juba mitu päeva.

Ron DeSantis kritiseeris Fox Nationi saates ka antud juhtumit, tuues esile, et kuigi vigu isiklikus elus ei saa vältida, siis näitab see mis tüüpi karakteriga on tegu.

Ron DeSantis valiti novembris ülekaalukalt tagasi Florida osariigi kuberneriks ning tema tugev toetus latiinode ja erakondlikult määratlemata valijate seas pälvis poliitikavaatlejate huvi. DeSantis on tegelenud ka mitmete küsimustega, mida peetakse USA sisepoliitikas kultuurisõdadeks ning temast on seeläbi saanud USA parempoolsete üks keskne kuju. DeSantis sattus hiljuti mitmete juhtivate vabariiklaste kriitika alla, kuna seadis kahtluse USA toetuse Ukrainale.