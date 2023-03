Politico: komisjoni ametnikud nõuavad Hololei ametist lahkumist

Hiljuti teatas Euroopa Komisjon, et alustas juhtiva transpordiametniku Henrik Hololei Katari reiside uurimist. Euroopa Komisjoni ametnikud ütlesid nüüd Politicole, et Hololei peaks uurimise ajaks ametist lahkuma.

Hololei on sattunud kriitikatulva alla, sest lendas mitmel korral Katari vahet äriklassis sealse valitsuse kulu ja kirjadega. Politico kirjutas hiljuti, et Hololei otsustas ise, et Katari valitsuse pakutud tasuta lennupiletite võtmisel pole huvide konflikti. Komisjon teatas eelmisel nädalal, et asus Hololei Katari-reise uurima.

Politico teatel on Hololei nüüd üha suurema surve all, kuna ka tema kolleegid leiavad, et ta peaks vähemalt uurimise ajaks ametist lahkuma. Hololei on Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi peadirektor.

Politicoga suhtlesid kolm komisjoni ametnikku, et arutada tundlikku kaadripoliitikat.

"Ta tuleks viia oma kohalt teise peadirektoraadi juurde või poliitilise nõuniku ametikohale. On olemas oht mainele. Peame tagama, et komisjoni kõrgeimad ametnikud järgiksid samu standardeid kui madalama astme töötajad," ütles üks ametnik.

Teine komisjoni ametnik leidis, et Hololei ei peaks oma ametis jätkama. Veel üks komisjoni ametnik leidis, et Hololei tuleks üle viia vähemalt teisele ametikohale.

Komisjoni ametnike mure peegeldab Brüsselis kasvavat nördimust Hololei tegevuse pärast. Samuti muretsevad ametnikud, et komisjon tegeleb juhtumiga liiga aeglaselt, vahendas Politico.

Komisjon muutis Hololeid puudutava skandaali tõttu lõpuks reegleid. Edaspidi ei saa komisjoni kõrgemad ametnikud enam iseenda huvide konflikte hinnata.

Euroopa Komisjon algatas lõpuks ka sisejuurdluse, et selgitada välja, kas Hololei rikkus EL-i ametnike reisireegleid.

Hololei sai Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi peadirektoriks 1. oktoobril 2015. Tegemist on ainsa kõige kõrgemal võimalikul Euroopa Liidu ametniku töökohal töötava eestlasega.

Vaidlus Hololei reiside ja tema ametis jätkamise üle tulevad Euroopa Liidu (EL) jaoks väga tundlikul ajal. EL-i institutsioonid on saanud tugeva mainekahju, kui Belgia politsei paljastas mullu detsembris, et Euroopa Parlamendi üks asepresident, praeguseni vahi all viibiv Eva Kaili oli saanud Katarilt raha ning sama skandaaliga oli seotud veel mitu parlamendi töötajat.