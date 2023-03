Pingeline eelarveseis sunnib Kohtla-Järvet kokkuhoiukohti otsima

Kohtla-Järve linnavolikogu suutis kümme päeva enne laialisaatmist võtta ühehäälselt vastu linnaeelarve. Linnapea Virve Linder ütles, et eelarves on ohukoht maksulaekumiste prognoos.

"Meie finantsjuht üritas olla võimalikult konservatiivne erinevate laekumiste prognoosimisel, aga lõpuks ta mõnes mõttes allus linnavolikogu liikmete survele ja pani selle prognoosi mõõdukalt optimistliku. Kui me vaatame ümberrringi ja näeme, mis toimub ettevõtetes, siis on ohukoht, et see laekumine võib olla väiksem," rääkis Linder.

Aasta alguses kuue-seitsme miljoni euroga miinuses olnud eelarve saadi muu hulgas tasakaalu investeeringute miinimumini viimisega, kuid sellest hoolimata murekohti jätkub.

"Praegu vastu võetud eelarve oht on see, et seal pole jäänud mingisugust puhvrit erinevate avariitööde jaoks. Meie linna allasutuste hooned on väga vanad ja väga halvas seisukorras ning iga päev me peame lahendama ootamatusi – kusagil on midagi katki läinud, kusagil on vett sisse tulnud. Olukord on väga keeruline ja raha oleks vaja juurde palju rohkem kui need seitse miljonit," selgitas Linder.

Linnavalitsuse ja linna allasutuste eelarveid kärbiti. Näiteks Kohtla-Järve keskraamatukogu eelarve on plaanitust neljandiku ehk üle 150 000 euro võrra väiksem. 47 töötajast lõpetatakse tööleping vähemalt 17 töötajaga. Kõik viis maja loodetakse siiski lahti hoida.

"Ma loodan, et päris kinni me ühtegi maja panema ei pea, et meie linna inimesed saavad juurdepääsu raamatutele ja saavad ligipääsu riigi e-teenustele, mida meie raamatukogudes kasutatakse väga aktiivselt," rääkis Kohtla-Järve keskraamatukogu direktor Aime Aarmaa.

Kärpekääride tõttu on raamatukogudes töömeeleolu rikutud.

"Meeleolu on raske, kõigil raske, nutame kõik. Töötajad nutavad, mina magan unerohuga – õnneks on unerohud olemas, muidu olin mitu ööd üleval," ütles Aarmaa.

Kuna linnas kestis pikalt juhtimiskriis, siis seekord pääses kinnipanekust nii mõnigi haridusasutus, sest see protsess vajab pikemat ettevalmistust.