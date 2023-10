Kohtla-Järvel jätkuvad võimumängud

Viimastest kohalikest valimistest on möödas kaks aastat, kuid Kohtla-Järvel on võimuliit siiani moodustamata. Poliitikud tunnistavad, et ummikseis volikogus pärsib linnajuhtimist, kuid kokkuleppele ei suudeta jõuda.

Fraktsioonid kord lepivad, kord tülitsevad, keegi pole olukorraga rahul ja kõik tahavad muutusi, üksteisega peetakse läbirääkimisi, kuid eesmärgini ei jõuta. Killustatus on suur ja vaated erinevad.

25-liikmelises volikogus on kolm enam-vähem ühesuurust fraktsiooni ja neljandiku volikogust moodustavad fraktsioonivälised saadikud. Kõige lähemal on koalitsioonile sotsid ja Keskerakond. Kokku on neil volikogus napp enamus ja isegi koostööleping sõlmitud, kuid koalitsioon ei taha kuidagi sündida.

"Ilmselt üks põhjustest on see, et see ülekaal oleks ainult ühekohaline, mis on väga habras ja selline võimalus, et igal hetkel võib see vastupidiseks muutuda, see toob linnajuhtimise juurde ühelt poolt patiseisu ja teiselt poolt ebastabiilsust. Me linnapeaga naljatame aeg-ajalt enne volikogu istungit, et keda täna hakatakse maha võtma, kas linnapead või volikogu esimeest, et kus täna see ülekaal on. See ei ole normaalne ja see kindlasti ei tule kasuks linnajuhtimisele," rääkis sotsiaaldemokraatide fraktsiooni esimees Eduard Odinets.

"Eks need jutud ametliku koalitsiooni moodustamiseks ja ka täitevvõimu enda kätte võtmiseks on käinud juba pikemat aega, aga ilmselt on vaja mingit tõuget," lisas ta.

Ka Keskerakonna fraktsioon pole olukorraga rahul. Neid ühendab sotsiaaldemokraatidega soov linnavalitsus välja vahetada.

"Praegune võim ei tee koostööd volikogu liikmetega, on probleemid ka eelarvega, linnavalitsusest lahkuvad töötajad. Küll üle Eesti on väga hea Kohtla-Järve maine, küll meil on äge linnapea, kes on igal pool käinud ja nii särav, aga kahjuks sellel säravusel pole sisu," rääkis Keskerakonna fraktsiooni juht Sergei Lopin.

Kohtla-Järve linnavalitsuse tööd juhib aasta tagasi linnapeaks valitud Virve Linder. Praegu toetab teda volikogus fraktsioon Restart Kohtla-Järve, kuid neil on vaid kuus häält. Restart otsib samuti liitlasi, aga tulutult.

"Ma arvan, et see suure tõenäosusega lahenebki 2025. aasta 25. oktoobril. Nii et ma kardan küll, et kogu see neli aastat nende sisemiste hõõrumiste peale läheb. Ja mul on väga kahju selles suhtes, et ei suudeta mingit tasakaalu leida. Praegu sellele noorele aktiivsele linnavalitsusele mõjub väga halvasti see pidev teadmine, et igal hetkel võidakse neid umbusaldada," rääkis fraktsiooni juht Janek Pahka.

Kolmest fraktsioonist vaatab tulevikku väheses optimismiga Keskerakond, mis arvab, et valimisteni jäänud kahe aasta jooksul õnnestub neil võimupööre ikkagi ära teha.