Kohtla-Järve linnavalitsuses kaob paarkümmend töökohta

Kuna 20 koondatavast töökohast on kuus täitmata, siis reaalselt kaotab Kohtla-Järve linnavalitsuses töö 14 inimest. Linnapea Virve Linderi sõnul on koondamise põhjuseks linna raske rahaline olukord.

"Kohtla-Järve linnaeelarves oli sel aastal puudu seitse miljonit eurot ja ega see puudujääk ei ole kuhugi kadunud. Kõik meie allasutused ja samamoodi linnavalitsus peavad leidma väga suuri kokkuhoiukohti, et saavutada eesmärki, mis eelarves sai kinnitatud," rääkis Linder ERR-ile.

"Kohtla-Järve linnavalitsuse eelarvest arvati välja 500 000 eurot ja seetõttu ei ole meil väga palju muid valikud, kui vaadata üle linnavalitsuse struktuur, optimeerida oma tööprotsesse ja selle kaudu leida puuduolev raha."

Kuna koondatavatele tuleb maksta ka hüvitist, siis sel aastal koondamisest suurt kokkuhoidu ei ole. Järgmisel aastal peaks see Kohtla-Järve eelarves kokku hoidma üle 300 000 euro.

"Juhid on oma inimesi teavitanud ja nendega rääkinud. Meeleolu on muidugi väga kurb, sest paljud nendest inimestest on meeskonnas töötanud aastakümneid ja nüüd peavad lahkuma oma armastatud ametikohalt. Aga kahjuks on situatsioon praegu selline, kus muid valikud pole," rääkis linnapea

Linderi sõnul on linnavalitsuses ja selle allasutuses plaanis sel aastal koondada sadakond inimest.