Kohtla-Järve volikogu 10 liiget esitasid linnavalitsusele umbusaldusavalduse

Umbusaldusavalduse andis sisse Keskfraktsiooni juht Sergei Lopin. Lisaks temale on sellele alla kirjutanud keskerakondlased Valeri Korb, Arne Berendsen, Riina Ivanova, sotsiaaldemokraadid Eduard Odinets, Jelena Muttonen ja Vladimir Tšužas, valimisliidust Progress Jevgeni Saltõkov ja Maria Merkulova ning fraktsioonitu saadik, endine volikogu esimees Tiit Lillemets.

Kokku on Kohtla-Järve volikogus 25 liiget.

Kuigi viimastest kohalikest valimistest on möödas kaks aastat, on Kohtla-Järvel võimuliit siiani moodustamata. Linnavalitsuse tööd juhib aasta tagasi linnapeaks valitud Virve Linder ja tema meeskonda kuuluvad Olga Pihlak, Erik Setškov ja Kaire Jõe.

Umbusaldusavalduse üle hääletamine toimub järgmisel linnavolikogu istungil, mille volikogu esimees Eduard Odinets kutsus kokku 28. novembriks.

Keskfraktsioon on heitnud ette, et linnavõim ei tee volikogu liikmetega koostööd ning et eelarvega on probleemid ja linnavalitsusest lahkuvad töötajad.

Kohtla-Järve volikogus on kolm enam-vähem ühesuurust fraktsiooni ja neljandiku volikogust moodustavad fraktsioonivälised saadikud. Kõige lähemal on sel sügisel koalitsioonile olnud sotsid ja Keskerakond, kellel on kokku volikogus napp enamus ja isegi koostööleping sõlmitud.