Elmar Vaheri teenistusest kõrvaldamise tasu: 4200 eurot kuus

Siseminister Lauri Läänemets allkirjastas juba teisipäeval käskkirja, millega kõrvaldas endise politsei- ja piirivalveameti peadirektori Elmar Vaheri ametist. Neljapäeval kogunenud valitsus kinnitas sama oma korraldusega.

"Teenistusest kõrvaldamise ajal maksta Elmar Vaherile ühes kuus 60 protsenti tema keskmisest palgast," lisas valitsus. Kui võtta aluseks Vaheri 7000-eurone töötasu, tähendaks see 4200 eurot kuus.

Sellist tasu ei pruugi Vaher siiski kaua saada. Teenistusest kõrvaldamine ning sellega seotud vähendatud töötasu kehtib kuni Vaheri teenistussuhte lõppemiseni või seni, kuni kestab tema suhtes algatatud distsiplinaarmenetlus.

Mai alguses pidi Vaher peadirektori ameti niikuinii Egert Belitševile üle andma. Siiski pole kindel, kas tema teenistussuhe politseis sellega lõppeb. Elmar Vaheri suhtes algatatud distsiplinaarmenetluse kokkuvõtet soovib valitsus saada hiljemalt 31. augustiks.

Kaitsepolitsei esitas kelmuse kahtlustuse maksu- ja tolliameti tolliosakonna juhile Eerik Heldnale ning kelmusele kaasaaitamise kahtlustuse politsei- ja piirivalveameti peadirektorile Elmar Vaherile. Kahtlustuse järgi lasi Heldna end Vaheri osalusel 2019. aasta kevadel vormistada näiliselt politsei- ja piirivalveameti teenistusse, kuid samal päeval viidi ta tähtajaliselt üle ka kaitseväe struktuuriüksusesse, kus ta tegelikult töötas juba aasta aega.

Vaher ütles ERR-ile antud usutluses, et ta on käitunud õigesti ja endal süüd ei näe. Ka Heldna ütles ERR-ile antud intervjuus, et on kogu oma teenistuse käigus järginud kehtivaid norme nii vormiliselt kui ka sisuliselt.

60 protsendi maksmine tuleneb avaliku teenistuse seadusest:

§ 78. Teenistusest kõrvaldamine distsiplinaarasja menetluse ajaks

(1) Distsiplinaarkaristuse määramise õigust omaval isikul on õigus kõrvaldada ametnik teenistusest distsiplinaarmenetluse ajaks, kui distsiplinaarsüütegu esialgselt hinnates võib eeldada, et distsiplinaarmenetluse tulemusel määratakse ametnikule karistusena teenistusest vabastamine.

(2) Teenistusest kõrvaldamine vormistatakse haldusaktiga.

(3) Ajal, kui ametnik on käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel teenistusest kõrvaldatud, makstakse talle ühes kuus 60 protsenti tema keskmisest palgast, kuid mitte vähem kui töölepingu seaduse § 29 lõike 5 alusel kehtestatud töötasu alammäär.

(4) Ametnikule makstakse maksmata jäänud palk tagantjärele viivitamata pärast seda, kui teenistusest kõrvaldamise haldusakt on kehtetuks tunnistatud.