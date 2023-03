Heldna: olen alati järginud kehtivaid norme nii sisuliselt kui vormiliselt

Teisipäeval kelmuse kahtlustuse saanud maksu- ja tolliameti tolliosakonna juht Eerik Heldna ütles ERR-ile antud intervjuus, et on kogu oma teenistuse käigus järginud kehtivaid norme nii vormiliselt kui ka sisuliselt.

Millised menetlustoimingud teiega eile tehti ja teie käest vist võib ka küsida, kas need olid korrektselt tehtud?

Need olid väga korrektselt tehtud. Mul ei ole kaitsepolitsei kolleegidele kindlasti ühtegi etteheidet menetlustoimingute korrektsuse osas. Oli erinevaid menetlustoiminguid. Üks neist oli ülekuulamine, aga teiste toimingute puhul ma siin detailidesse laskuma ei hakkaks.

Ma pean ikkagi küsima - kas te eile õhtul saite oma voodisse magama või peeti teid pikemalt kinni?

Jah, sain oma voodis magada.

Elmar Vaher ütles, et teie rotatsioon oli tähtajaline. Kui pikaks ajaks teid kaitseväe luurekeskusesse saadeti ja mis ametikohale te pidite tagasi tulema?

See, mis puudutab konkreetset rotatsiooniperioodi, siis sarnaselt Elmar Vaherile ma ütlen, et siinkohal jätame need kuupäevad lahtiseks. Ja rotatsioon oli vormistatud kaitseväe luurekeskusesse ja kaitseväe luurekeskuses teenisin ma ülema asetäitja ametikohal.

Kas see rotatsioon oli üks aasta, kolm aastat, kümme aastat?

Ma jätaks siinkohal perioodi kindlasti täpsemalt avamata, aga see oli pikem kui üks aasta.

Kuidas see võimalikuks sai, et teid roteeriti asutusse, kus te tegelikult olite juba ühe aasta ametis olnud?

Kogu selle politseiteenistusse vormistamise ja rotatsiooni käigus järgiti kõiki neid seaduse nõudeid, mis kehtivad ka praegu, kehtisid siis ja tulenevad teenistuslikust vajadusest nii tollel hetkel kui ka sellel hetkel, kui see vormistati. Siinkohal ei oska ma rohkem sellele teemale juurde lisada.

Mulle tundub, et see oli nagu fiktiivne leping, mis teiega sõlmiti selleks, et teil n-ö sotsiaalsed garantiid säiliksid.

Kindlasti ei ole see fiktiivne leping. Kõikides oma teenistusküsimustes ei ole ma kunagi asunud ühegi fiktiivse lepingu teele või selle mahitusele. Kõik, mis puudutab teenistuse asjaolusid, on alati olnud nii juriidiliselt kui ka sisemiselt, eetiliselt ja õiguslikult korrektne.

Elmar Vaher ütles, et see vaidlus on kestnud kaitsepolitsei ja PPA vahel kolm aastat ja ma sain aru, et see on alguse saanud teie kaasusest. Miks kaitsepolitsei ja PPA vahel tekkis üldse selline vaidlus sellise rotatsiooni üle?

Ilmselt seda, miks tekkis vaidlus PPA ja kaitsepolitsei vahel, ei ole kohane küsida minu käest.

Ta viitas otseselt teie juhtumile.

Ma paraku ei oska neile asjaoludele vastata, sest ma ei ole selle vaidluse juures olnud. Rotatsioonipraktika on suhteliselt levinud praktika, neid ei ole üks, kaks ja kolm inimest, vaid neid on kümneid inimesi. Ja nagu täna oli võimalik ka uudistest lugeda, siis kõikide nende juhtumite puhul on järgitud samu protseduurireegleid. Nii et siinkohal ei ole mul võimalik rohkem midagi sel teemal lisada.

Ma kuulsin ka seda, et selle vaidluse juurpõhjuse puhul tuleb küsida, miks teil ja kaitsepolitseil suhted risti läksid?

Minul pole kaitsepolitseiga suhted kindlasti risti läinud. Ja kaitsepolitseis kaheksa teenitud aastat on olnud väga vägevad, väga vahvad aastad. Ja kui lugeda neid ka äramineku hetkel (kaitsepolitseiameti praeguse peadirektori) Arnold Sinisalu poolt kaasa antud headest sõnadest, siis kindlasti see oli tunnustus.

Kas teil endal kordagi selle protseduuri puhul, kui see rotatsioon oli, ei tekkinud küsimust, kas kõik ikkagi on juriidiliselt korrektne, et see jätab halva maitse – ma olen aasta aega töötanud, siis mind roteeritakse ja ma jätkan sama tööd, mida seni olen teinud?

Mitte kunagi oma teenistuse käigus ei ole ma astunud selliseid samme, kus mul peaks olema kuskil kuklas või sees punane tuluke, et ma teen midagi valesti. Ma olen järginud neid norme, mis kehtivad, ja mitte ainult vormiliselt, vaid ka sisuliselt ja ka enda eetikast kinni pidades. Vastasel juhul ma lihtsalt ei oleks seda teinud.

Kui seda Saksamaa riigiteenistujate sotsiaalsete garantiide süsteemi ei oleks samal ajal üle võetud ja seda 2020. aasta alguses muudetud, kas oleks olnud siis sellist vajadust vormistada enda töötamine rotatsioonina?

Me räägime ju minu politseiteenistusega seotud teenistuse vormistamise küsimusest aastast 2019 ja keegi meist ei ole selgeltnägija, nii et ma ei oska sellele küsimusele vastata. Siis oli vajadus, oli õigus ja see vastas kõik sisulistele ja vormilistele nõudmistele.

Aga oli ju teada, et 1. jaanuarist 2020 peab olema kas staaž täis või te peate olema politseis tööl.

Siinkohal kordan veelkord, et kõik need toimingud, mis olid seotud politseiteenistusse vormistamisega, olid õiguspärased, korrektsed nii sisuliselt kui ka vormiliselt.

Kui see kõik oli nii korrektne, siis miks te praegu olete sattunud sellisesse olukorda? Teie karjäär, maine – kõik on vastu taevast.

Kindlasti ei ole siinkohal minul võimalik kommenteerida, miks on ühed või teised menetlustoimingud läbi viidud. Menetlust viib läbi prokuratuur. Mul on tõesti äärmiselt kahju, et teenekad ja laitmatu staažiga politseiametnikud on sattunud sellesse olukorda. Aga see on ka kõik, mis mul on siia lisada.

Kuidas elada selle teadmisega, et lisaks teile on veel vähemalt ühe käe sõrmede jagu inimesi sattunud probleemidesse ja saanud kahtlustuse?

Kõik need inimesed on täpselt samamoodi nagu mina, vähemalt minu kaasuse puhul, käitunud korrektselt nii sisuliselt kui ka vormiliselt.