Läänemets algatas teenistusliku järelevalve ka kapos

"Tegemist on kahe siseministeeriumi valitsemisala asutusega, kus on samadel alustel toimiv eripensionite süsteem, mistõttu on mõistlik mõlemaid asutusi antud küsimustes ka sarnaselt kontrollida," vahendas Postimees Läänemetsa sõnu.

Läänemets rõhutas, et mainitud järelevalve algatamine ei ole tingitud rikkumistest või kahtlustustest, vaid menetluse eesmärk on saada mõlema asutuse personalitoimingutest terviklikum ülevaade.

Teenistusliku järelevalvemenetluse käigus selgitatakse ministri kirjeldusel välja, kas teenistusse on inimesi võetud näiliselt nii, et ehkki nad on töötajate nimekirjas, ei tegele nad siiski sisuliselt politseiametniku teenistusülesannete täitmisega ning kas seega annaks või annab teenistussuhe neile võimaluse taotleda väljateenitud aastate põhjal eripensioni.

Eelmisel nädalal esitasid kaitsepolitsei ametnikud kelmuse kahtlustuse maksu- ja tolliameti tolliosakonna juhile Eerik Heldnale ning kelmusele kaasaaitamise kahtlustuse politsei- ja piirivalveameti peadirektorile Elmar Vaherile. Vahetult pärast teate avalikustamist kinnitas Läänemets, et algatas teenistusliku järelevalve PPA-s.