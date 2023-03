Kõlvart tõrjus Karilaiu ütlusi Porto Franco kaasuses

Eesti Ekspress kirjeldas kolmapäeval ilmunud artiklis Porto Franco protsessi 13. päeva, kus tunnistusi andsid nii Mihhail Kõlvart kui ka Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid.

Väljaanne kirjutas, et kui Kõlvart jäi tunnistajapingis riigiprokurör Taavi Perni küsimustele vastates napisõnaliseks ja ütles, et ei ole Keskerakonna finantsküsimustega mitte kunagi tegelenud ning Keskerakonna annetuste aruandeid lugenud.

Tema järel tunnistusi andma asunud Jaanus Karilaid aga kinnitas, et Keskerakonna rahaline seis oli mõned aastad tagasi nii vilets, et neljast-viiest inimesest koosnev partei tuumik arutas seda pea iga nädal.

Karilaid ütles, et koosolekutel oli erakonna esimees Jüri Ratas ning ka erakonna aseesimehed, sealhulgas Mihhail Kõlvart. "Ta oli kindlasti kursis," rõhutas Karilaid rohkem kui korra.

Kõlvart: ma ei tea, kes kelle käest, mida küsis

Kõlvart ütles Raadio 2-s, et oli kindlasti kursis erakonna finantsseisuga, aga mitte sellega, kelle käest Mihhail Korb raha küsis.

"Ma ei tea, kes kelle käest, mida küsis. Ma tean seda, et mina kunagi kellegi käest raha pole küsinud. Sealhulgas ka erakonnale ja ma pole seda küsinud ka enda jaoks. Seda ma tean täpselt ja see, kuidas ja kelle käest lugupeetud erakonna aseesimees Jaanus Karilaid küsis või küsib raha, vot seda ma tõepoolest ei oska kommenteerida ja sellega ma kursis ei ole," ütles Kõlvart.

"Loomulikult erakonna rahaasju arutati regulaarselt, see seis ei ole kellegile saladus ja ei olnud ka. Aga see, et keegi küsis kellegi käest raha, seda minuga keegi pole arutanud," lisas ta.

Saatejuht Bert Järvet küsis Kõlvartilt ta on Jaanus Karilaiuga pöördumatult tülli läinud või on Karilaiu poolt välja öeldud asjad osa erakonna juhi valimise kampaaniast.

"Seda ma ei oska kommenteerida. Et mida ta tahtis sellega öelda ja mis oli tema motivatsioon. Seda tuleb küsida tema käest. Mina saan vastutada enda sõnade ja tegude eest," vastas Kõlvart.

Saatejuht viitas kohtumisele ärimees Hillar Tederi poja, Porto Franco arenduse juhi Rauno Tederiga ja küsis, millest sellel kohtumisel juttu oli.

"Alustame sellest, et keegi pole mind mõjutanud ja isegi kui kellegil tekiks see soov, siis ma ei usu, et keegi saaks sellega hakkama. Teiseks see, et linnapeaga kohtuvad ka linnakodanikud ja ärimehed, see ei ole mingi uudis. Kõigil see võimalus on olemas, aga selleks on kindel protseduur ja see oli tagatud ka seekord," vastas Kõlvart.

Kõlvart: servituudi hinda muutis uus kalkulatsioon

Enne kohtumist Rauno Tederiga nõudis linn Porto Francolt linnatänavale rajatava servituudi eest 776 580 eurot. Aprillis 2020 sõlmis Tallinna linnavalitsus Porto Francoga lepingu ja servituudi hinnaks sai 301 000 eurot. Juulist detsembrini 2020 annetas Hillar Teder Keskerakonnale kokku 120 000 eurot. Prokurör Pern peab seda mõjuvõimuga kauplemiseks.

Kõlvart ütles, et juba selle protsessi alguses rõhutas prokuratuur, et Tallinna linnasüsteemi vastu neil etteheiteid ei ole. "Et Tallinna ametnike käitumine oli korrektne ja õigusvastast tegevust ei ole tuvastatud ja selle kohtumenetluse käigus, nii palju kui ma jõudsin seda jälgida, see sai ka kinnitust. Ka ametnikud ütlesid, et mingit mõjutustegevust nad ei ole märganud ja nende otsused, järeldused lähtusid nii regulatsioonidest kui ka ekspertarvamustest," kommenteeris Kõlvart.

Hinna muutust selgitas Kõlvart kalkulatsiooni muutumisega. "Kuna esimene kalkulatsioon oli tehtud lähtuvalt sellest, et tegemist on ärimaaga, siis see hind oli ka suurem. Aga tegelikult oli tegemist transpordimaaga ja see ka omakorda leidis kinnitust, siis seetõttu hinda ka muudeti," rääkis linnapea.

Saatejuht küsis, kas Kõlvartile ei tundu kahtlane, et seda servituudi hinda suudeti poole väiksemaks teha ning mõni kuu hiljem laekub Hillar Tederi poolt Keskerakonnale kokku 120 000 eurot.

"Seda praegu kohus püüabki välja selgitada. Kes, mida ja kellega leppis kokku, seda mul on raske kommenteerida. See, mida mina tean, on see, et linnaametnike otsused olid seadustega vastavuses ja nende suhtes ei ole etteheiteid ka kohtumenetluse käigus," ütles selle kohta Kõlvart.

Süüdistus

Riigiprokuratuur esitas tänavu mais Hillar Tederile, Mihhail Korbile ning MTÜ-le Eesti Keskerakond süüdistuse mõjuvõimuga kauplemises.

Süüdistuse järgi kasutas Keskerakonna toonane peasekretär Mihhail Korb isiklikku ja erakonna mõjuvõimu Tallinna linnapea üle Hillar Tederi ja Porto Franco huvides, et viimane saaks servituuditasu määramisel ebavõrdse ja põhjendamatu eelise.

Vastutasuna pakutud teene eest lubas Teder Keskerakonda toetada kuni miljoni euro suuruse annetusega.

Prokuratuuri hinnangul ei järginud Tallinna linnavalitsus Porto Francole servituuditasu määramisel tavapärast praktikat ja hinna kujundamise põhimõtteid. Tallinn vähendas Porto Francolt nõutud servituuditasu 776 580 eurolt 301 000 eurole ja Teder annetas samal ajal erakonnale 120 000 eurot.