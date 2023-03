Virtsu kogukond alustab Allar Jõksi abil võitlust põhikooli püsimise eest

Lääneranna vallavolikogu otsustas eelmise nädala reedel valla koolivõrku põhjalikult kärpida, põhjendades seda valla võimetusega senist haridusvõrku ülal pidada.

Muu hulgas tähendas otsus, et Virtsu kool peaks pärast selle aasta 31. augustit jätkama algkoolina. Esialgu plaanis vald kooli üleüldse sulgeda ning kohalikud kogusid kooli säilimise kaitseks üle tuhande allkirja.

Pärast otsuse sündi lubas mitu Lääneranna kogukonda, et vaidlustavad otsuse kohtus. Üks neist ongi Virtsu kool, kes soovib valla äsjase otsuse tagasi pöörata.

"Vastab tõele, et Virtsu kooliga seoses ma hetkel esindan lapsevanemaid ja koostan kaebust," ütles Jõks ERR-ile.

Ta märkis, et teema on talle tuttav ja südamelähedane ning seepärast polnud vaja kaua mõelda, kas aidata lapsevanemaid või mitte. Jõks meenutas, et 2001. aastal õiguskantsleriks saades puudutas tema esimene suurem analüüs just väikekoolide sulgemise põhiseaduslikke piire ning neid teadmisi sai ta rakendada ka 2011. aastal, mil koos Carri Ginteriga Pühajärve kooli säilimise eest võitles ja kohtus ka võidu saavutas.

Millal täpselt Virtsu kooli lapsevanemate kaebusega kohtusse pöördutakse, ei soovinud Jõks veel öelda.

"Praegu ei tahaks väga palju kirjeldada, sellega avaksin kaarte, kui kaugel oleme või mida teeme," sõnas ta.

Seaduse järgi peab 1. septembrist kehtima hakkavad koolivõrgumuudatused ära otsustama hiljemalt sama aasta 1. aprilliks. Kas Virtsu kool peab nüüd edasi tegutsema teadmisega, et jätkab sügisest algkoolina, sõltub Jõksi sõnul sellest, kas halduskohtusse pöördumisel kohaldab kohus esialgset õiguskaitset ja peatab nende haldusaktide toime, mille järgi need koolid peaksid oma tegevuse lõpetama.

"Kui kohus annab esialgse õiguskaitse, siis neid koole, kelle sulgemine on vaidlustatud, ei suleta. Kui ei anna, siis suletakse," selgitas vandeadvokaat.

Praegu on Jõksil käimas teinegi väikekooli sulgemist puudutav kohtuvaidlus, nimelt esindab ta lapsevanemaid Harjumaal Keila külje all asuva Laulasmaa kooli ühe tegevuskoha, Lehola koolimaja sulgemise küsimuses.

Teised suletavad Lääneranna koolid ei ole Jõksi sõnul tema poole pöördunud.