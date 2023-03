Austria Raiffeisen Bank tahab oma Vene haru maha müüa

Austria päritolu Raiffeisen Bank International AG plaanib oma Venemaal tegutseva pangaharu maha müüa või emapangast eraldada, teatas Bloomberg. Vastavast otsusest teatas Raiffeiseni panga tegevjuht Johann Strobl Viinis panga aktsionäridele.

Pangaharu müügi peab Venemaa valitsus veel heaks kiitma ning tõenäoliselt osutub pangaharu müügi hinnaks vaid 55 haru väärtusest, tulenevalt Venemaa kehtestatud vara müügi reeglitest. Raiffeisen pangaharu ostu vastu tunneb huvi kaks võimalikku ostjat, millest üks on Venemaal tegutsev ja üks välismaine. Bloomberg rõhutas, et pangaharu müük ei pruugi õnnestuda. Raiffeisen loodab Vene turult aasta lõpuks lahkuda.

Raiffeisen on Venemaa ja lääneriikide omavaheliste suhete halvenemise perioodil jäänud üheks vähestest pankadest, mille kaudu saab Venemaal teha rahvusvahelisi makseid. Eri riikide regulaatorid ja valitsused on Austria päritolu panka survestanud, et Raiffeisen Venemaal tegutsemine lõpetataks.

Raiffeisen haldab enda hinnangul ligikaudu veerandit euro- ja dollarimaksetest, mis Venemaalt väljuvad või sinna suunduvad. Austria pank on seetõttu sattunud ka USA võimude huviorbiiti, kes püüavad selgeks teha, et ega Raiffeisen ei ole aidanud lääneriikide sanktsioonidest mööda hiilida. The Financial Times juhtis tähelepanu, et Raiffeiseni pangagrupp teenis 2022. aastal oma kasumist 60 protsenti Venemaal.

Johann Strobl sõnavõttu takistas üks protestija, kes nimetas panka terroriorganisatsiooniks ning süüdistas Raiffeisen Banki Venemaa sõja rahastamises.

Varem on Vene pangandusturult lahkunud Prantsuse Societe Generale SA, mis kaotas seetõttu kolm miljardit eurot. Juhul kui Raiffeisen lahkub Vene turult, siis jääb ainsaks suurema Vene üksusega Euroopa pangaks Venemaal UniCredit SpA. Teistel Euroopa pankadel on Venemaal väiksemad üksused.

Euroopa keskpank teatas eelmisel nädalal, et ootab pankadelt Vene turult kiiremat lahkumist.