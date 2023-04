Võimuliidu loojad peavad esmaspäevaks eriarvamused lahendama

"Oleme jõudnud kõige raskemate teemadeni ja arutame läbi need küsimused, milles meil on eriarvamused. Aga vaatame otsa ka raha tabelile ja sellele, kuidas siis järgmine loodav koalitsioon saaks riiki valitsema hakata," ütles Eesti 200 esimees Lauri Hussar.

Mart Võrklaev Reformierakonnast ütles, et nüüd on arutlusel teemad, milles siiani pole kokku lepitud. Varem on sellisteks teemadeks nimetatud näiteks Reformierakonna lubadust niinimetatud maksuküüru kaotamisest ning samuti võimalikke maksutõuse.

"See viimane nädal on juba traditsiooniliselt koalitsiooniläbirääkimistel alati see kõige keerulisem. Tuleb teha palju tööd ja ühel hetkel on üllatus, et nüüd on kokkulepe olemas. See tihti võtab aega ja siis juhtub kõik äkki. Loodame, et see läheb ka seekord nii," sõnas Võrklaev.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimehe Lauri Läänemetsa sõnul on Sotsiaaldemokraatidel tulevases leppes mõned olulised asjad kirjas, aga mõnede teemade üle käib vaidlus.

"Meie jaoks on regionaalpoliitika väga oluline ja regionaalse ebavõrdsuse vähendamine. Raiemahud on väga olulised. Ja lõppkokkuvõttes ka palgavaesuse vähendamine, ehk alampalga tõstmine," lausus Läänemets.

Esmaspäeval oli üheks teemaks omavalitsuste tulubaasiga seonduv. Lauri Hussar ütles, et kõik on teinud kompromisse. Tema sõnul arutatakse ka ühiskonnas praegu aktuaalseid teemasid.

"Nagu ka väikeste maakoolide püsimine ja kuidas väikesed maakoolid saaksid oma tegevust jätkata. Siin on meil väga suur ühisosa ja liikumine lahenduse suunas olemas," ütles Hussar.

Ministriportfellide ja teiste ametikohtade jaotuseni jõutud veel ei ole.

"Me oleme laias laastus kokku leppinud selles, et sellist võrdset ministrikohtade jaotust selles valitsuses ei ole. See arvestab proportsionaalselt rohkem ka valimistulemusega ja sellest lähtudes me üritamegi selle meeskonna kokku panna," rääkis Hussar.

Praegu pole veel teada, kas uues valitsuses on vähem või rohkem ministreid kui praegu. Või siis jääb arv samaks ja muutuvad valdkonnad.

"Muudatused ministeeriumide töös tulevad. See puudutab nii kliimaküsimusi, see puudutab regionaalarengut ja puudutab kogu seda IT poolt," ütles Lauri Läänemets.

Läbirääkijate sõnul peab esmaspäevaks nii lepe kui ka kohtade jaotus olema selge. Siis koguneb riigikogu ning esimesel istungil valitakse parlamendi juhatus. Riigikogu esimehe ja aseesimehe koht on koalitsioonileppe osa, ütles Läänemets.

"Selleks nädalavahetuseks peame koalitsioonikokkuleppe valmis saama. Kui vaja, siis istume pühade ajal koos ja koksime mune ja räägime edasi," lisas Läänemets.