Brüssel kutsus Pekingit üles kasutama oma mõjuvõimu Moskva üle

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Brüssel tahab Ukraina sõja lõpetamiseks kasutada Hiina mõjuvõimu Venemaa üle. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ja Prantsusmaa president Emmanuel Macron kohtuvad sel nädalal Pekingis Hiina juhi Xi Jinpingiga.

Komisjoni president von der Leyen kutsus Pekingit üles täitma konstruktiivset rolli Ukrainasse rahu toomisel. Von der Leyen ütles ajalehele Financial Times antud intervjuus, et EL muretseb Hiina ja Venemaa sõpruse pärast. Von der Leyen ütles siiski, et Peking peaks sõja ohjeldamiseks kasutama oma sidemeid Moskvaga.

"Hiina on võimeline Venemaad konstruktiivselt mõjutama ja seetõttu lasub neil vastutus," ütles von der Leyen.

Von der Leyen tõi välja, et kuigi president Xi Jinping käis eelmisel kuul Moskvas, siis Ukraina presidendile pole ta telefonikõnet teinud.

Ka Prantsuse võimud leiavad, et Hiina peaks Venemaale sõja lõpetamiseks survet avaldama. "Kui on mõni riik, mis suudab Moskvat mõjutada, siis on see Hiina," ütles Elysee ametnik.

Ametnik ütles, et Macron on veendunud, et Prantsusmaa jaoks on Hiinaga suhtlemine oluline. Ametnik tunnistas siiski ka laiemate geopoliitiliste pingete olemasolu.

Macron sõidab kolmapäeval Pekingisse. Teda saadavad rahandusminister Bruno Le Maire ja välisminister Catherine Colonna. Macroniga sõidavad Pekingi ka ettevõtete tippjuhid, delegatsiooni kuuluvad ka lennufirma Airbus esindajad.

Peking tahab taastada arutelu EL-i ja Hiina kaubanduslepingu üle. Seda lepet pole veel ratifitseeritud. Euroopa Parlament hääletas EL-i ja Hiina lepingu arutamise vastu seni, kuni kehtivad Hiina sanktsioonid Euroopa Parlamendi liikmetele ning teadlastele

"Olen optimistlik, et von der Leyeni visiit toob kaasa konkreetseid tulemusi, sealhulgas kaubanduslepingu osas," ütles eelmisel nädalal Hiina suursaadik EL-is Fu Gong.