Särav: Villig on mu sõber, aga ma ei aja MKM-is Bolti asja

Särav töötas aastatel 2019 kuni 2021 Boltis valitsussuhete juhina. "See on maakeeli lobist. Ta seisab selle eest hea, et regulatsioonid, mis puudutavad antud ettevõtet, oleksid mõistlikud ja teiselt poolt oleksid suhted head kohalike omavalitsuste ja riigiga. Kui toon siin tõukerataste näite, siis Bolt on alati heas suhtluses olnud linnavalitsusega ja enne iga uue hooaja algust leppisime kokku tingimused," ütles Särav.

"Eesti riigis oli väga eeskujulik platvorm taksode reguleerimises: enne kui Bolt väga hästi toimina hakkas, oli meil olemas platvormitaksode regulatsioon ühistranspordiseaduses. See oli Eesti riigil välja töötatud koostöös Uberiga," rääkis Särav.

Uberi peakontoris sündinud seaduseprojekti on avalikkuses nimetatud ka piinlikuks. "Sel ajal polnud ma ei Boltis ega ministeeriumis ja ei tea, kui piinlik või mittepiinlik see oli läbirääkimiste faasis, aga olen seda seadust lugenud ja seal on ainult paar paragrahvi, mis puudutavad sõidujagamisteenust. Ma arvan, et see on liiga tegemine, kui ütleme, et see seaduseelnõu kirjutati kokku Uberi peakontoris," sõnas Särav.

Peale Boltist lahkumist töötas Särav Metas, sealt edasi siirdus majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumisse. "Iga konverentsi avades räägin, kuidas minu eesmärk on midagi maailma muutvat ära teha ja selleks pidin Metast ära tulema. Seal oli väga igav ühe eestlase jaoks, kes on entukas ja kärsitu, olid need protsessid seal väga aeglased," sõnas Särav.

Särav lahkus Boltist optsioonidega. "Optsioonidega on huvitav lugu, et kõik ei tea, mis need on. Optsioonid kuuluvad ettevõtte motivatsioonipaketti, et meelitada töötajat ettevõtte huve tõsisemalt võtma. Palgapakkumisega saad kaasa ka mingi hulga optsioone. Need optsioonid Eestis laotatakse laiali nelja aasta peale, vesting (ee omandamine) toimub ühe aasta kaupa. Iga aasta, mis sa selle nelja aasta perioodi vältel, ära n-ö vest'id, saad 25 protsenti oma optsioonidest kätte. Mina olin Boltis kaks aastat ja jõudsin ära vest'ida 50 protsenti oma optsioonidest, aga optsioon ise ei tähenda veel midagi. Kui rääkisin oma kolleegiga MKM-ist, siis ta ütles, et optsioonid on ju tegelikult õhk. Aga nüüd seadusemuudatus ütleb, et peame ka optsioone deklareerima," rääkis Särav.

"Enne kui Bolt börsile läheb, ei ole mul nendega midagi teha, nad istuvad mul infosüsteemis. Mul pole õrna aimugi, mis ühe optsiooni või tulevikus aktsia väärtus võib olla, sest ettevõtted nagu Bolt hoiavad seda väga salajas, see selgub siis, kui Bolt reaalselt börsile läheb," sõnas Särav.

Säraval on 360 Bolti optsiooni. "Kui ma alustasin 2019. aastal, siis öeldi, et nende väärtus võiks tulla kokku paari tuhande euro peale," ütles Särav.

Kui Boltil läheb paremini, siis võimaliku aktsia väärtus tulevikus tõuseb. Bolti käekäik sõltub sellest, kuidas tal õnnestub eri riikide turgudel ennast sisse seada, mis sõltub omakorda sellest, kuidas kujundatakse regulatsioonid ja Särav on nende poliitikate kujundaja MKM-is.

Särav mõistab väärtuskonflikti, aga ütleb, et Eestis on sada tuhat ettevõtet ja Bolt on üks sajast tuhandest. "Euroopas on palju regulatsioone. Euroopa Liidu digiajastu käibemaksu pakett, mida ma kommenteerisin, see ei puuduta ainult Bolti, vaid kõiki Euroopa platvormtaksoettevõtteid ja kõiki majutust pakkuvaid platvorme. Mina ja minu nõunikud, kes need seisukohad kokku kirjutasid, leidsid, et see käibemaks on ebaproportsionaalne. Praegu on Eestis käibemaksukohustuslane keegi, kes teenib aastas üle 40 000 euro, ja sisuliselt selle digiajastu käibemaksu paketiga, kui sa oled platvormiteenuse pakkuja, sa pead lisama käibemaksu oma teenusele, kuigi sa seda Eesti seaduse järgi ei peaks," rääkis Särav.

"Ma kandideerisin asekantsleriks väga suurest missioonitundest, ma tahan aidata Eesti ettevõtteid ja meie regulatiivset keskkonda. Olles ise töötanud kahes suures ettevõttes, ma olen näinud, kuidas regulatsioonid ettevõtte käekäiku mõjutavad," ütles Särav.

"Ma saan sellest väärtuskonfliktist aru, aga ma luban, et ma pole seda selliselt mõelnud, et nüüd, kui ma teen oma tööd hästi, siis ma võidan lõpuks Boltist. See optsioonide pakett, see on pisike number. Kui lõpuks läheb hästi ja kui ma lähen riigist ära ja Bolt on börsil ja ma otsustan need optsioonid maha müüa, siis ma saan sealt võibolla ühe reisi. See pole see, et ma tulin MKM-i neljaks aastaks palehigis rügama, et lubada endale kunagi nende optsioonide eest üks reis," sõnas Särava.

Särava sõnul ei saatnud Bolt teda MKM-i nende asja ajama. "Ma olin ju vahepeal Metas, aga tegelikult, kui ma olin alles kaks nädalat Boltis olnud, siis ma sain aru, et mulle meeldib avalikus sektoris rohkem, sest kui sa töötad kitsas ettevõttes, siis sa kaitsed selle ettevõtte huve. Martin Villig on väga tore inimene ja super CEO (ee tegevjuht), aga ma tahan ikka enda huve kaitsta ja minul läheb hästi, kui Eesti riigil läheb hästi," lausus Särav.

Särav ütles ka, et oma üheksa kuu jooksul MKM-is pole ta kohtunud ühegi Bolti esindajaga. "Küll aga olen käinud lõunal Martin Villiguga, sest ta oli mu otsene ülemus Boltis ja ta on ka sõber, aga tööasjadest me ei räägi," ütles Särav.

"Bolti praegune valitsussuhete juht on väga nutikas inimene ja teab, et saab [lobiks] kasutada ka teisi vahendeid. Ma usun, et nad on minu nõunikega pidevas suhtluses kas siis meili teel, kui me räägime uuest seadusest või uuest Euroopa Liidu algatusest, siis Bolt nagu iga teine ettevõte saab anda oma sisendi.

Särav ütles samuti, et tahab tugevdada ettevõtete kaasamist seaduseprojektide koostamisse. "Kõigi ettevõtete vaatest on oluline, et riik vähendaks üleregulatsiooni. Mõnikord saab ettevõtteid reguleerida ühe väga hea õigusaktiga," sõnas Särav.