Läänemets: koalitsioonileping on valmis, maksumuudatused tulevad

Koalitsioonileping on valmis, käib viimaste muudatuste tegemine, ütles Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees ja lahkuv siseminister Lauri Läänemets. Ta kinnitas ka maksutõusu.

"Oleme kokku leppinud, et avaldame lepingu sisu laupäeval, aga jah, vastab tõele, et teatud maksumuudatused on ka selle koalitsioonilepingu osa," sõnas Läänemets ERR-ile.

Lepingut veel viimistletakse. "Asjad on kokku lepitud, aga sõnastused on vaja üle käia ja arvatavasti alles reede õhtuks on koalitsioonileping olemas lõpliku versioonina," sõnas Läänemets.

Ta lisas, et uue valitsusega ministrikohtade arv muutub, jääb 13 ministrit ja teatud ministeeriumid korraldatakse ümber. "Tuleb kliimaministeerium, regionaalarenguministeerium ja üks tugev IT- ja majandusministeerium," ütles Läänemets.

"Ministrikohad jaotuvad proportsionaalselt, Reformieraknd saab seitse kohta," ütles Läänemets.