Riigikogu liikmed valisid riigikogu esimeheks Lauri Hussari

Eesti 200 fraktsiooni tulevane esimees Marek Reinaas esitas riigikogu esimehe kandidaadiks Eesti 200 juhi Lauri Hussari.

EKRE esindaja Henn Põlluaas esitas riigikogu esimehe kandidaadiks ka Martin Helme.

Koalitsioon on leppinud kokku, et riigikogu esimeheks valitakse Lauri Hussar.

Pärast kandidaatide esitamist vaidlustas aga Helme Hussari kandidatuuri esitamise, mille järel riigikogu avaistungi juhataja, vabariigi valimiskomisjoni esimees Oliver Kask võttis vaheaja. Kirjaliku samasisulise protesti esitas ka EKRE liige Henn Põlluaas. Nii Helme kui ka Põlluaas taotlesid Hussari kandidatuuri tühistamist.

Helme protestis selle vastu, et Marek Reinaas ütles, et esitab Hussari kandidatuuri Eesti 200 fraktsiooni nimel, riigikogus saab aga esimehe kandidatuuri esitada riigikogu liige.

Kask ütles pärast vaheaega, et jätab mõlemad protestid rahuldamata. Kask märkis, et oma kirjalikult esitatud dokumendis esitas Reinaas Hussari kandidatuuri enda nimel.

Pärast esimehe valimisi esitas protesti ka EKRE liige Kalle Grünthal, kes soovis tühistada riigikogu esimehe valimiste tulemused. Grünthal viitas samale põhjusele, millele rõhus varem Helme. Grünthali sõnul ei päde ka Oliver Kase argument sellest, et Reinaasa kirjalikult esitatud dokument oli korrektne, sest ka riigikogu stenogramm on kirjalik dokument.

Oliver Kask ütles, et vabariigi valimiskomisjon vaatas protesti läbi ja otsustas jätta selle rahuldamata. Oliver Kask lisas, et Grünthalil on nüüd kolm päeva riigikohtu poole pöörduda.

Riigikogu valib ka esimese ning teise aseesimehe. Esimese aseesimehe koht peaks minema reformierakondlasele Toomas Kivimäele. Teise aseesimehe koht kuulub tavapäraselt suurimale opositsiooni erakonnale, milleks selles riigikogus on EKRE.

Isamaa fraktsiooni tulevane liige Priit Sibul ütles, et Isamaa fraktsioon otsustas riigikogu teise aseesimehena toetada Jüri Ratast, mitte EKRE esimeest Martin Helmet.

"Me eelistame toetada Jüri Ratast, kellel on pikaajalisem kogemus," lausus Sibul.