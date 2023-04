Tallinna uued abilinnapead on Tiit Terik ja Andrei Kante

Teriku valdkondadeks saavad olema linnavara, munitsipaalpolitsei, sport ja kriisijuhtimine.

Terik on varem Tallinnas töötanud linnavolikogu esimehe ja Pirita ja Nõmme linnaosa vanemana, samuti oli ta 2021 novembrist kuni juunini 2022 kultuuriminister.

Andrei Kante valdkonnaks on haridus. Alates 2017. aastast on Kante olnud Lasnamäe gümnaasiumi direktor ja alates 2019. aastast on ta juhtinud ka Lasnamäe vene gümnaasiumi.

Terik on valmis tulema abilinnapeaks peale 20. aprilli, kui kandidaadid peab kinnitama Tallinna linnavolikogu, Kante saab ametisse astuda mai alguses, ütles Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart.

"Uute abilinnapeade valikul oli määrav kandidaatide pädevus ja professionaalne taust. Mõlema abilinnapea valdkondades ootavad ees keerulised ülesanded: linnavara ja linnamajanduse valdkonnas on vaja edasi liikuda suurte projektidega nagu linnahall ja Tallinna haigla ning valmis tuleb saada Linnateatri hoone. Hariduse osas ootab ees koolivõrgu arendamine, valitsuse käivitatud haridusreformi elluviimine ja järjest kasvavad väljakutsed hariduslike erivajadustega lastega," ütles Kõlvart.

Transpordi ja linnavara abilinnapea oli enne Tanel Kiik (Keskerakond), kes siirdus riigikokku. Kiik sai riigikogu valimistel Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosas kandideerides 2070 häält ja osutus kompensatsioonimandaadiga valituks.

Transpordivaldkonna juhtimise eest hakkab edaspidi vastutama abilinnapea Vladimir Svet, kes juhib ka linna keskkonna- ja kommunaalvaldkonda.

Eelmine hariduse abilinnapea Vadim Belobrovtsev (Keskerakond) siirdus samuti riigikokku. Üle viie aasta abilinnapea ametis olnud Belobrovtsev sai riigikogu valimistel Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa valimisringkonnas kandideerides 3231 häält ja osutus ringkonnamandaadiga valituks.

Riigikokku valituks osutus ka Svet (Keskerakond), kes kandideeris riigikogu valimistel Tallinnas Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosas ja sai 1867 häält. Svet otsustas jääda abilinnapea ametisse.

Lisaks on Tallinna abilinnapead praegu Betina Beškina (Keskerakond) ja Madle Lippus, Kaarel Oja ning Joosep Vimm (kõik kolm SDE).