Valitsus jätkab riigi osalusega mittestrateegiliste ettevõtete erastamist

Riigiosalusega ettevõtteid on praegu 27. Kui Tallinna Sadam ja Eesti Energia omanduses olev Enefit Green on on juba börsile viidud ning Eesti Loots läheb likvideerimisele, siis ülejäänute osas peab uus valitsus vastavalt koalitsioonileppele aasta lõpuks alles otsustama, millised neist on riigi seisukohast vähese strateegilise tähtsusega ning võiksid minna erastamisele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tulevane kliima- ja elukeskkonnaminister Kristen Michal ütles, et mittestrateegilise ja strateegilise ettevõtte vahe peaks tulema funktsioonist ja ülesannetest, mida täidetakse.

Kõne alla tuleb nii täielik kui ka osaline erastamine, nii börsile minek kui ka strateegiliste partnerite kaasamine börsiväliselt.

"Börsikõlblikud on ikka valdavalt energeetika- ja pikas plaanis ka taristuettevõtted," sõnas Michal.

Esimeses järjekorras ootab erastamine ilmselt Nordicat, osaliselt Eesti Posti ja raudteevedude ettevõtet Operail.

"Riigi huvi on, et Tallinnast toimuks lendamine, mitte tingimata lennuettevõtte omamine. Kui lennujaam suudab seda tagada, siis tegelikult võiks lennundusettevõtte erastada," ütles Michal.

"Majandus- ja taristuministrina ma mäletan, et ma kolleegidega seal sõbralikult pidasin vaidlust, mille poolest on armsam riiklikult toodud pakk siis sellest erakätes toodud pakist ja ega meil head vastust polnudki. Pakiäri, jah, võiks olla erastamisel, kirjakanne ehk universaalne postiteenus on riigi tagada," lisas Michal.

Omaette küsimus on, kas riik peaks hasartmänge korraldama. Eesti Lotol on 400 000 klienti, nende mullune käive ulatus 86 miljoni euroni ja riigile maksti dividende 15 miljonit eurot. Riik toetab kultuuri ja sporti riigikassasse laekuvast hasartmängumaksust, mida maksavad nii Eesti Loto kui ka kõik kasiinod. Tulevikus võib erastamine ees oodata ka Eesti Lotot.

"Täna ju on riigi ootus meile, et me tooksime läbi maksu ja ka dividendi iga-aastast tõusvat tulu riigieelarvesse. Hästi oluline on hoida kontrolli all ka seda hasartmängu sõltuvusriskirüma suurenemist. Enne, kui see erastamisotsus teha, peabki need mõlemad pooled üle mõtlema, kas erastatud ettevõttest on võimalik saada tulevikus siis sama ja kasvavat tulu ja kas see majanduslikult on siis mõistlik otsus ja teine pool, et kuidas need riskid siis kontrolli all hoida," rääkis Eesti Loto peadirektor Riina Roosipuu.

Samas möönab Roosipuu, et Eesti Lotost võiks kujuneda börsil populaarne rahvaaktsia.

SEB ettevõtete panganduse juht Artjom Sokolov ei leia, et riik üldse ise ettevõtete omanik peaks olema.

"Ma julgustaks tegelikult erastama või vähemalt osaliselt erastama kõiki riigiettevõtteid, sest kui me vaatame, võtame väga heade näidetena Tallinna Sadama, Enefit Greeni, siis üks ettevõte on kasvuettevõte, teine on hea dividenditootlusega ettevõte, aga kindlasti erastamine parandab juhtimise kvaliteeti," lausus Sokolov.

Valitsuskoalitsioon otsustab erastamisele minevate riigiettevõtete nimekirja aasta lõpuks.