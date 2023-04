Le Peni populaarsus on Prantsusmaal rekordkõrge

Vastuolulise pensionireformi tõttu on Prantsusmaa president Emmanuel Macron ja peaminister Elisabeth Borne muutunud väga ebapopulaarseks. Samal ajal on eelmised presidendivalimised kaotanud Marine Le Peni toetus tõusnud rekordkõrgele.

Prantsuse presidendivalimised kaotanud ja opositsioonis oleva Marine Le Peni populaarsus on pensionireformi poliitilise kriisi najal jõudnud rekordkõrgele tasemele. Le Pen'i suhtes on positiivselt meelestatud tervelt 39 protsenti prantslastest. Samal ajal on tugevalt langenud Prantsuse presidendi Emmanuel Macroni ja peaministri Elisabeth Borne'i populaarsus, teatas BFMTV.

Emmanuel Macron surus põhiseaduse artikli 49/3 alusel hiljuti läbi vastuolulise pensionireformi. The Wall Street Journal kirjutas hiljuti, et Prantsusmaal on seetõttu puhkenud diskussioon Prantsuse presidendi võimu võimaliku piiramise üle. Macroni suhtes on hiljutise Ipsose küsitlusuuringu kohaselt negatiivselt meelestatud tervelt 69 protsenti prantslastest, mis on viis protsenti kõrgem tulemus kui veel veebruaris.

Eriti negatiivselt suhtub Macroni 46 protsenti prantslastest, mis on kõrgeim määr alates valitsusvastastest kollavestide protestidest Prantsusmaal. Eriti tugevalt on hinnang Prantsuse presidendi vastu langenud riigi noorte seas. Ainult 29 protsenti alla 35-aastastest on Emmaneul Macroni suhtes positiivselt meelestatud, mis on võrrelduna veebruariga üheksa protsenti vähem.

#BarometrePolitique : les cotes de popularité d'#EmmanuelMacron (-4pts) et #ElisabethBorne (-4pts) continuent de chuter dans un contexte social et politique tendu autour de la #ReformeDesRetraites. pic.twitter.com/WOl5gvej7h — Ipsos France (@IpsosFrance) April 12, 2023

Peaminister Elisabeth Borne'i reiting on samuti tema ametiaja kõige madalaimal tasemel. Ainult 23 protsenti prantslastest on Borne'i tegevusega rahul. Le Pen on samas saanud juurde toetajaid juhtival kohal olevate töötajate ja tööliste poolt. Toetusnumbrid on vastavalt tõusnud 40 ja 54 protsendini ehk tõusnud 15 ja üheksa protsenti.

BFMTV juhtis tähelepanu, et Ipsose küsitlusuuringuga sarnastele tulemustele jõudis aprilli alguses Jean Jaurès'i fond, kes tellis Ifopi küsitlusuuringu. Mõttekoda tõi tollal esile, et pensionireformi poliitilisest kriisist on enim kasu saanud Le Peni juhitud erakond. Samas on vasakpoolsete toetus stagneerunud.