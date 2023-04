Sõda pani Ida-Viru tööstusparkide arendajad äri fookust muutma

Venemaa agressioon Ukrainas on Ida-Virumaa tööstusparkide arendajaid sundinud muutma oma fookust, sest ärisuhted idanaabriga on külmutatud. Abi loodetakse õiglase ülemineku fondist.

Riigi ja omavalitsuste loodud sihtasutuse Ida-Virumaa Investeeringute Agentuuri juht Teet Kuusmik nentis, et Venemaa sissetung Ukrainasse pani neid oma turundusstrateegiat muutma.

"Kui varem me positsioneerisime ennast kui Euroopa Liidu ja Venemaa vahelist majandustsooni, siis praeguseks on Venemaaga äri ära lõppenud, aga ettevõtjad vaatavad Ida-Virumaad ikkagi võimaliku tootmise asukohana. Kui me varem keskendusime päris palju Venemaale ja Venemaa ettevõtetele, siis nüüd on meil põhifookuses Põhjamaade ettevõtted ja Euroopa Liidu ettevõtted laiemalt," rääkis Kuusmik.

Üks ettevõte, kelle laienemisplaane Ida-Virumaale Venemaa sõda pärssis, oli lõppeval nädalal Jõhvi äripargis uksed avanud DAFi esindus.

OÜ Truck Trading Estonia juhatuse liige Kaido Kaasik ütles, et vaatamata mõjudele jätkab esindus Ida-Virumaal tegevust.

"Meie põhiklientuur on transpordiettevõtted ja Ida-Virumaal on olnud ajast aega transpordiettevõtted, mis veavad ida poole, ning kuna nende hulgas on DAF ka hästi populaarne veok, siis meie äri ta kindlasti mõjutas. Me näeme siiski oma ettevõttes sellel piirkonnal arengut ja tulevikku, seepärast me unustame väikesed tagasilöögid ära ja läheme eluga edasi, me ikkagi usume, et siin on võimalik äri ajada," lausus Kaasik.

Venemaa turu äralangemist on aidanud leevendada õiglase ülemineku fond, mille 153 miljoni euro toel loodetakse Ida-Virumaal luua 1000 töökohta.

"Pool aastat tagasi, kui sõja mõjud olid tipus, oli meil portfellis ettevõtete arv üpris väike. Praegu peame aga väga palju uusi läbirääkimisi ja seda ettevõtetega, kelle investeerimismahud ja ka töökohtade arvud on päris suured. Kuna toetuste taotlemine võtab oma aja, siis on need projektid ajaliselt pisut pikemad. Kuid me oleme väga optimistlikud, sest ettevõtete huvi Ida-Virumaa vastu on väga suur," sõnas Teet Kuusmik.

Kokku on Ida-Virumaa Investeeringute Agentuuril neljas tööstus- ja äripargis 170 krunti, millest broneeritud on kolmandik.