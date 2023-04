Kreml lubas lõpuks USA ametnikul vahistatud Gershkovichi külastada

Venemaa julgeolekuteenistus (FSB) vahistas märtsis ajalehe The Wall Street Journal ajakirjaniku Evan Gershkovichi ning USA suursaadik Venemaal Lynne Tracy külastas esmaspäeval Gershkovichi.

"Ta on hea tervise juurde. Me kordame oma üleskutset tema viivitamatuks vabastamiseks," teatas Tracy.

USA rahvusliku julgeoleku nõukogu esindaja John Kirby ütles, et suursaadik andis Gershkovichile teada, et Washington jätkab tööd tema vabastamise nimel, vahendas The Wall Street Journal.

Moskva ei andnud kolm nädalat USA saatkonna ametnikele luba külastada kinni peetud Gershkovichi.

FSB, mis on ka nõukogudeaegse repressiivorgani KGB järglane, süüdistab 31-aastast ajakirjanikku riigisaladuste kogumises Vene kaitsetööstuse ettevõtte kohta.

Algatus USA ajakirjaniku arreteerimiseks spionaažisüüdistuse alusel, mida pole juhtunud 40 aastat, tuli Vene julgeolekuteenistuste tippjuhtidelt, märkisid Bloombergi allikad.

USA välisministeerium on korduvalt öelnud, et Gershkovichi kinnipidamiseks puudus igasugune alus.