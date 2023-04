Evestus: Lehtme ja Slava Ukraini senised vastused pole olnud ammendavad

Slava Ukrainile annetatud raha kasutamise osas on kerkinud üles kahtlused, kuna mittetulundusühing on kandnud 1,5 miljonit eurot Ukraina erafirmale, kelle ainus tegevus oli seotud Slava Ukraini MTÜ-ga ning nende mullune kasum oli 250 000 eurot.

Evestus rääkis "Terevisioonis", et küsimusi on praegu rohkem kui vastuseid ja kui vaadata teema avalikustanud Eesti Päevalehe uurimust, tõstatuvad väga murettekitavad küsimused.

"Kui räägime heategevusest ja annetamisest, siis peaks olema välistatud selliste suurte summade kandmine ettevõtetele, kes teenivad sealt suurt kasumit," lausus ta. "Muidugi tuleb arvestada, et need, kes tegelevad annetuste vahendamisega, ostmise ja kaupade-teenuste pakkumisega, võivad sealt võtta oma mõistliku osa. Aga need summad, millest praegu teadlikud oleme, on pigem küsitavad."

250 000 euro suurune kasum läheb Evestuse hinnangul üle mõistliku piiri, aga ta lisas, et ta ei ole lõpuni asjaoludega tutvunud.

"Küll aga võin öelda, et need vastused, mis Lehtme ja nõukogu on seni avalikkusele andnud, pole olnud ammendavad, on jätnud küsimusi õhku. Pole täpselt arusaadav, mis suhted selle partneriga olid ja kuidas see partner neid abistavaid tegevusi täpselt pakkus," tõdes ta.

Samuti on Evestuse sõnul oluline, et annetustega tegelemisega käib alati kaasas hoolsuskohustus oma partnerite suhtes, kuid seni teatavaks saanud info kohaselt vahetusid Slava Ukraini partnerettevõttes kummalisel kombel juhid, sellel on väga suur hulk tegevusalasid ja pole arusaadav, millega see täpselt tegeles.

"Kuuleme Slava Ukrainilt lühikest loosungit, et kogu abi on jõudnud abivajajateni, aga samas on meil ettevõte, kelle osas on suur küsimus," ütles Korruptsioonivaba Eesti juht.

Seda, et annetusraha on kantud mitte MTÜ-le, vaid ettevõttele, ei pidanud Evestus eraldi ohumärgiks - Ukraina abistajad peavad ostma mingeid kaupu ja teenuseid ka ettevõtetelt ja ettevõtted on orienteeritud kasu saamisele, ent selle maht peab olema mõistlik.

"Koostöö ettevõtetega ei ole kindlasti välistatud. Pigem on oluline, et ka konfliktiolukorras, mis praegu Ukrainas valitseb, on võimalik hoolsuskohustust täita, saada täpsemat infot partnerite kohta, olgu nad ettevõtted või MTÜ-d," märkis Evestus ja tõi näitena MTÜ Mondo, kelle humanitaarabiprojektides Ukrainas on ta ka ise osalenud.

Tema sõnul põhineb Mondo usaldus partnerite vastu pikaajalistel suhetel ning kuna Slava Ukraini on väga noor ühing, siis võib öelda, et praegu on seda tabanud kasvuvalud.

Samas rõhutas Evestus, et teemaga tegelemine ei ole pahatahtlik infooperatsioon Slava Ukraini ega Lehtme vastu, vaid annetuste kasutamisest on väga normaalne läbipaistavalt rääkida. Ka ei tohiks leppida sellega, kui viis või kümme protsenti tuleb maksata mingiteks arusaamatuteks vahendustasudeks või otseselt korruptsiooni toetamiseks.

Endine prokurör ütles, et õiguskaitseorganid peavad olema väga tähelepanelikud esiteks selleks, et kaitsta iga annetaja huve. Teiseks tuleb revisjoni lõpptulemuste valguses pöörata tähelepanu sellele, kui kaugele ulatub juhatuse liikme vastutus ja kas mingid sammud on jäetud tahtlikult tegemata.

Lehtmele soovitas Evestus olla senisest rohkem avatud ja arvestada, et Slava Ukraini annetusi saadab avalik huvi.

"Ei maksa avalikkuse eest eemale minna ja tõugata küsimusi eemale. Arvan, et sellega on Lehtme väga palju hilinenud, et oleks õigel ajal andnud sisulisi selgitusi ja on halb, et oleme pidanud neid nii kaua ootama," ütles ta.

Esmaspäeval ütles MTÜ Slava Ukraini nõukogu juht Kristo Tohver annetusraha ebakorrektse kasutamise osas tekkinud kahtluste kohta, et ühing ei teadnud, et nende Ukraina partner on neile kantud rahalt kasumit teeninud. Samas ei kavatse MTÜ oma tegevjuhi Johanna-Maria Lehtmega koostööd lõpetada, enne kui revisjoni tulemused pole selgunud.

Lehtme on Eesti 200 riigikogu fraktsiooni liige ning erakonna esimees Lauri Hussar ütles esmaspäeval, et tal ei ole Lehtme tegevuse suhtes seisukoha võtmiseks veel piisavalt fakte.