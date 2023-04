Michali asemel saab Tallinna volikogu aseesimeheks Sander Andla

Kuivõrd senised aseesimehed Kristen Michal (Reformierakond) ja Tiit Terik (Keskerakond) sellel kohal enam jätkata ei saa, sest esimene asub uues valitsuses tööle kliimaministrina ning teine siirdus Tallinna abilinnapeaks, siis valib Tallinna linnavolikogu endale uued aseesimehed.

Sel neljapäeval toimuval istungil täidetakse vaid üks, opositsioonile kuuluva aseesimehe koht, sest Keskerakonnale kuuluval aseesimehe kohal jätkab ka selle nädala istungil veel Terik, kelle abilinnapeaks asumise peaks volikogu neljapäeval kinnitama.

Terik ütles ERR-ile, et tema järeltulija aseesimehe kohale valib volikogu suure tõenäosusega kahe nädala pärast toimuval istungil.

Samas on Keskerakonna Tallinna nõukogu juba kandidaadi kinnitanud ning selleks on Marek Jürgenson, ütles ERR-ile Keskerakonna fraktsiooni esimees Kalle Klandorf. Jürgenson on varem olnud Tallinna Kesklinna linnaosa ja Haabersti linnaosa vanem.

Reformierakonna kandidaat Michali asemel on praegune fraktsiooni aseesimees Sander Andla. Fraktsioon kinnitab Andla kandidaadiks neljapäeval vahetult enne volikogu istungit.

Andla hakkab uues riigikogu koosseisus tööle ka Reformierakonna fraktsiooni nõunikuna.

Kuivõrd Michal oli seni ka fraktsiooni esimees, siis tema lahkumisega saab Reformierakonna fraktsiooni uueks esimeheks Pärtel-Peeter Pere, ütles Andla ERR-ile.

Volikogu määrab neljapäeval ka uuele aseesimehele hüvitise suuruse. Töötasu võib linnavolikogu määrata kas esimehele või ühele aseesimehele. Kui töötasu on määratud esimehele, määratakse aseesimehele hüvitis.

Kuivõrd volikogu esimees Jevgeni Ossinovski (SDE) siirdus riigikogu uue koosseisu liikmeks, siis seaduse järgi ta volikogu liikme palka saada ei tohi. Volikogu esimehena saab ta samas jätkata.

Tallinna linnavolikogu esimehe kuupalk on sama mis Tallinna linnapeal, tänavu 1. aprillist on see 8226 eurot. Riigikogu liikme palk on tänavu 1. aprillist 5406 eurot.

Kuivõrd Ossinovski volikogu esimehe kohal enam töötasu ei saa, siis saab töötasu määrata aseesimehele ehk suure tõenäosusega Jürgensonile. Volikogu aseesimehe töötasu on sama, mis Tallinna abilinnapeadel, 1. aprilli seisuga on see 7012 eurot.

Kui suure hüvitise määrab volikogu neljapäeval teisele aseesimehele Andlale, pole praegu veel selge.

Praegustest aseesimeestest sai hüvitist Terik summas 3500 eurot kuus, mis on 50 protsenti palgalisele aseesimehele ettenähtud tasust. Michal hüvitist ei saanud, kuna ta oli riigikogu liige.

Tallinnas on koalitsioonis Keskerakond ja sotsiaaldemokraadid, opositsioonis Reformierakond, Eesti 200, Isamaa ja EKRE.