Tallinna volikogu teine aseesimees jäi taas valimata

EKRE esitas neljapäevasel istungil teise aseesimehe kandidaadiks Mart Kallase. Eesti 200, Isamaa ja Reformierakond seadsid ühiseks kandidaadiks Ivi Eenmaa, vahendas Postimees.

Kallasele andis hääle kuus linnavolikogu liiget, Eenmaale 26 volikogu liiget. Kehtetuid hääletamissedeleid oli 38.

"Ükski kandidaat ei osutunud valituks, kuna ei saanud linnavolikogu koosseisu häälteenamust," teatas valimiskomisjoni juhiks valitud keskerakondlane Helve Särgava hääletustulemusi ette lugedes.

Opositsioonile kuuluva teise aseesimehe koht on praegu Reformierakonna käes, aga kuivõrd sellel kohal oli ministriks siirdunud Kristen Michal, on vaja volikogule uut aseesimeest. Reformierakonna fraktsioon on varem esitanud uueks aseesimeheks Sander Andla.

"Aprillis jäi aseesimees aga valimata, sest EKRE otsustas ka oma kandidaadi üles seada ning otsida talle lisahääli Keskerakonnast," ütles Reformierakonna fraktsiooni esimees Pärtel-Peeter Pere. Ta selgitas, et vahepeal kohtusid neli opositsioonierakonda kahel korral, kuid EKRE ülejäänud opositsiooniga enam koostööd teha ei soovi.

Aseesimehe kinnitamiseks on vaja vähemalt 40 poolthäält. Aprillikuisel istungil sai Andla 29 ja EKRE kandidaat Mart Kallas 15 häält. Kehtetuid sedeleid oli 30.